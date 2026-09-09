Apple ilk katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı! iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı

Apple, ilk katlanabilir ekranlı telefonu olan iPhone Duo'yu tanıttı. Uzun yıllardır geliştirildiği belirtilen telefonun tasarımı oldukça tanıdık. Telefonun ekranı açıldığında iki ayrı ekran gibi kullanılabildiği gibi tek bir ekran gibi de kullanılabiliyor.

Dış ekran 5,5 inç boyutundayken 1422x2088 piksel ve iç ekran 7,76 inç 1920x2713 piksel. 120 Hz Pro Motion OLED yapıda olan cihazın işlemcisi de A20 Pro. Telefon açık durumdayken 4,8 mm bir kalınlığa ulaşıyor. Katlandığında ise telefon 9,6 mm seviyesine çıkıyor.

Telefonun öne çıkan en önemli özelliği katlanma izi bulunmayan bir yapıya sahip olması.

Telefonun ön kamerası ise standart 12 MP iken arka tarafta 48 MP geniş açıya sahip iki ayrı kamera bulunuyor. Standart iPhone'lardan farklı olarak biyometrik güvenlik tarafında Face ID tercih edilmemiş bunun yerine yan tarafta konumlandırılan Touch ID parmak izi sistemine sahip.

iPhone Duo'nun menteşe yapısı oldukça sağlam bir yapı olarak aktarılırken, gövdesinde de titanyum kullanılmış. Telefonun en ince iPhone olduğu da belirtiliyor. Duo'nun ekranında ayrınca Apple Pencil desteği olduğu için kalemi kullanmak mümkün.

RAM tarafında 12 GB karşımıza çıkıyor ve depolama seçenekleri, 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB.

Telefonun mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı rengi bulunuyor. Telefonun başlangıç fiyatı ise daha önce de sızdırıldığı gibi 1.999 dolar. Telefonun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 229 bin 999 TL'ye çıkacak. En pahalı versiyon olan 2 TB ise 335 bin 999 TL bandına kadar çıkacak.

Telefon yalnızca eSIM sistemiyle gelecek.

Telefonun ön sipariş tarihi 16 Ekim saat 15.00 olarak açıklandı. Satış tarihi ise 23 Ekim olacak.