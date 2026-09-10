Apple ilk katlanabilir telefonu tanıttı: Türkiye'de en az iki kat pahalı olacak

Apple, 9 Eylül'de yapılan lansmanla birlikte iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modelleri ile yeni AirPods 5 tanıttı. Ürünlerin fiyatlarına zam yapan Apple'da Türkiye fiyatları dudak uçuklattı.

APPLE YENİ KATLANABİLİR TELEFONUNU TANITTI

Apple’ın yıllardır söylentilerle gündeme gelen katlanabilir iPhone’u sonunda gerçek oldu. iPhone Duo, klasik iPhone tasarımından oldukça farklı bir modele sahip. Telefon iPhone telefonlarının en geniş ekranlısı olurken, 7,6 inçlik katlanabilir Super Retina XDR OLED panel, 1878 x 2670 piksel çözünürlük ve 430 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. iPhone Duo açık konumdayken yalnızca 5,2 mm kalınlığında olmasıyla da beğeni topladı.

iPhone Duo’nun tasarımındaki en şaşırtıcı tercihlerden biri Face ID’nin bulunmaması. Apple bunun yerine parmak izi okuyucuyu yan taraftaki düğmeye yerleştirti. Touch ID sayesinde cihazı ister açık ister kapalı kullanın aynı düğmeyle kimlik doğrulama işlemi yapılabiliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

iPhone Duo Türkiye fiyatı 256 GB depolama seçeneğinde 229 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihazın 512 GB sürümü 246 bin 999 TL, 1 TB sürümü 280 bin 999 TL ve 2 TB sürümü 335 bin 999 TL’den satılacak. Karşılaştırma, bütün ülkelerde iPhone Duo 256 GB modelinin başlangıç fiyatı üzerinden yapıldı. Yerel fiyatların dolar karşılıkları güncel çapraz kurlarla hesaplanırken rakamlar en yakın dolara yuvarlandı.

Listeye göre Türkiye, iPhone Duo fiyatının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’yi yaklaşık 4 bin 311 dolarlık fiyatıyla Brezilya ve 3 bin 153 dolarlık etiketiyle Hindistan izliyor.

ABD’de 1.999 dolar olan iPhone Duo, karşılaştırmada kullanılan kurla yaklaşık 96 bin 900 TL’ye karşılık geliyor. Türkiye’deki 229 bin 999 TL’lik fiyat dikkate alındığında iki ülke arasındaki fark yaklaşık 133 bin 100 TL’ye ulaşıyor.

Türkiye fiyatının dolar karşılığı 4 bin 744 doları bulurken cihaz ABD’ye kıyasla yüzde 137,3 daha pahalı görünüyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’deki başlangıç etiketi, ABD fiyatının yaklaşık 2,37 katına çıkıyor.

APPLE TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM YAPTI

Apple, Türkiye dahil tüm ürünlerine zam uyguladı. apılan zamla birlikte iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 84.999 TL'den 99.999 TL'ye yükseldi. Serinin diğer modellerinde de fiyat artışına gidildi. iPhone Air'in başlangıç fiyatı 107.999 TL'den 122.999 TL'ye yükselirken iPhone 17e'nin fiyatı da 59.999 TL'den 72.999 TL'ye çıktı.

iPhone Duo Türkiye fiyatları:

256 GB iPhone Duo - 229.999 TL

512 GB iPhone Duo - 246.999 TL

1 TB iPhone Duo - 280.999 TL

2 TB iPhone Duo - 335.999 TL

iPhone 18 Pro Türkiye fiyatları

256 GB iPhone 18 Pro - 137.999 TL

512 GB iPhone 18 Pro - 154.999 TL

1 TB iPhone 18 Pro - 188.999 TL

2 TB iPhone 18 Pro - 243.999 TL

iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatları

256 GB iPhone 18 Pro Max - 149.999 TL

512 GB iPhone 18 Pro Max - 166.999 TL

1 TB iPhone 18 Pro Max - 200.999 TL

2 TB iPhone 18 Pro Max - 255.999 TL

AirPods 5 Türkiye fiyatları

AirPods 5 - 9.999 TL

AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu - 11.499 TL

Apple Watch Series 12 (42 mm) Türkiye fiyatları

Apple Watch Series 12 Alüminyum - 27.999 TL

Apple Watch Series 12 Titanyum - 69.999 TL

Apple Watch Series 12 Seramik - 89.999 TL

Apple Watch Ultra 4 Türkiye fiyatları