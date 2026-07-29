Apple, ilk kez 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Apple, salı günü kısa süreliğine 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Bu gelişme ile Apple, Nvidia’yı geçerek halka açık en değerli şirket oldu. Bir süredir en değerli şirket rekabetinde Apple ve Nvidia arasında bir yarış var.

Apple, gelişme ile halka açık şirketler arasında en değerlisi olmuş oldu.

Şirket, 30 Temmuz Perşembe günü üç aylık sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Bundan önce şirketin hisseleri yüzde 25 oranında artış gösterdi.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları ve genel olarak gelişmelere olan yaklaşımları hisselerini etkiliyor.

Apple, geçen yıl piyasada özellikle Google, Amazon, Meta ve Microsoft gibi trilyon dolarlık rakiplerinin gerisinde kalmıştı çünkü yatırımcılar, Apple'ın yapay zeka konusunda; Siri odaklı gelişmeleri geciktirerek, yapay zeka yarışında geride kalacağından endişeleniyordu.

Bir süre önce Apple, yapay zekayı cihazlarına tutarlı bir şekilde entegre edeceğini ve Siri'nin artık daha akıllı hale geleceği tarihi aşağı yukarı açıklamıştı. Bu da şirketin son dönemdeki hisselerini olumlu etkilemiş görünüyor.