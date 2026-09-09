Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde tanıttığı bütün cihazlar

Apple, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan etkinliğinde ilk katlanabilir ekranlı telefonu olan iPhone Duo'yu, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini, Apple Watch Series 12'yi ve Watch Ultra 4'ün yanı sıra AirPods 5 modelini tanıttı.

Uzun bir süredir tüm iPhone modellerini bir arada tanıtmayacağı söylenen Apple, bu söylentileri doğrular şekilde 9 Eylül'deki etkinliğinde yalnızca iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı.

iPhone Duo'nun özellikleri ve fiyatı

Apple tarihindeki ilk katlanabilir ekranlı iPhone olan Duo, temelde Google Pixel Fold benzeri bir tasarıma sahip. Kitap gibi açılabilen telefonun ekranı yana doğru genişliyor ve iPhone 18 Pro Max'e kıyasla yüzde 50 daha fazla genişlik sağlıyor. Daha geniş bir iPhone deneyimi sunmak adına geliştirilen telefonun kapalı versiyonunda ekranın sağında konumlandırılan kamera deliği bulunuyor. İç ekran, parlamayı azaltan özel bir nano‑texture özelliğine sahip ve ultra ince 10 katmandan oluşuyor. Ekran altı FaceTime kamerası kullanıcı ona ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkıyor. Telefonun maksimum piksel parlaklığı ise 3000 nit olarak açıklandı. Samsung'un katlanabilir ekranlı telefon modellerinde olduğu gibi Duo için de arayüz yeniden tasarlanmış. iOS yeniden tasarlanarak, geniş ekran ve uygulamaların birbiriyle uyumlu olması sağlanmış. Telefonda çift 16 çekirdekli Neural Engine'a sahip A20 Pro çipi kullanıldı. Telefonun çipi bu sayede önceki nesle göre yüzde 20 daha hızlı CPU performansı sunuyor. Batarya tarafında ise telefon açıldığında 31 saate kadar video oynatma sunuluyorken, yalnızca dış ekran kullanıldığında 44 saatlik bir video oynatma kapasitesi sunuluyor.

Telefonun mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı rengi bulunuyor. Telefonun küresel başlangıç fiyatı ise daha önce de sızdırıldığı gibi 1.999 dolar. Telefonun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 229 bin 999 TL'ye çıkacak. En pahalı versiyon olan 2 TB ise 335 bin 999 TL bandına kadar çıkacak. Telefon yalnızca eSIM sistemiyle gelecek. Telefonun ön sipariş tarihi 16 Ekim saat 15.00 olarak açıklandı. Satış tarihi ise 23 Ekim olacak.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin özellikleri ve fiyatları

Serinin amiral gemisi modelleri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri de etkinlik kapsamında tanıtıldı. iPhone 18 Pro, önceki nesle göre daha yüksek performans sunması için tasarlandı. iPhone 18 Pro Max’te iPhone 17 Pro Max’e kıyasla 6 saate kadar daha fazla video oynatma sunuluyor. Telefonların ikisinde de A20 Pro işlemcisi yer alıyor.

Loş ışıkta daha iyi videolar. iPhone 18 Pro kamera sistemi, daha parlak ve net çekimler için diyaframı ve kare hızını ayarlayarak gece veya kapalı mekanlarda loş ışıkta video kalitesini iyileştiriyor. Öte yandan 4K hızlı çekim de sunuluyor. Burada Dolby Vision HDR ile 4K çözünürlük destekleniyor. iPhone 18 Pro, daha hızlı kablolu şarj desteği sunuyor. Telefon 15 dakikalık şarj ile yüzde 50 pil doluluğuna ulaşıyor. iPhone 18 Pro Max’te ise 5 dakikalık şarjla 7 saate kadar video oynatma sunuluyor. A20 Pro işlemcisiyle telefonlarda desteklenen yapay zeka özellikleri daha yüksek performanslı çalışacak. M serisinden ilham alındığı için ısı akışı büyük ölçüde iyileştirildi ve bu sayede daha iyi termal performans sunuluyor. Yeni nesil C2 modemi ise hücresel veri kalitesini ve güvenliğini artırıyor. C1X modemine göre yüzde 50 daha hızlı yükleme imkanı tanıyor. Yeni nesil buhar haznesi ile ısı daha hızlı dağıtılıyor. Bu sayede A20 Pro çipiyle iPhone 18 Pro modelleri yüzde 40'a kadar daha iyi performans sürekliliğine kavuşuyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, siyah, gümüş, buz mavisi ve yeni bordo olmak üzere dört renkte karşımıza çıktı. Her iki telefonun da siparişleri 12 Eylül Cumartesi günü, ana satışlar ise 18 Eylül Cuma günü başlayacak. iPhone 18 Pro'ların Türkiye'deki başlangıç fiyatları ise iPhone 18 Pro için 137 bin 999 TL ve iPhone 18 Pro Max için 149 bin 999 TL olarak açıklandı.

Apple Watch Series 12'nin özellikleri ve fiyatı

Yeni nesil Watch Series 12 de tanıtıldı. Tamamen yeni Sağlık Verisi Algılama Sistemi'ne sahip olduğu için dinlenmeli mi yoksa kendinizi zorlamalı mısınız bunu size söylüyor. Yeni kişisel hazır olma skoru ayrıntılı bir şekilde size bu verileri sunuyor. Saatte, daha yüksek frekanslı kalp atış hızı değişkenliği ölçümü sunuluyor. Yeni optik kalp atış hızı sensörü, gün boyu her beş saniyede bir yüksek frekanslı kalp atış hızı takibi yapabiliyor. S11 çipi yer alan saatte, Siri AI entegresi bulunuyor. Apple Watch Series 12’nin alüminyum kasaları Ceramic Shield 2’ye sahip.

WR 50M9 ve IP6X10 derecelendirmelerine sahip Apple Watch Series 12, havuzda ya da denizde 6 metre derinliğe kadar çalışıyor ve toza karşı da tam koruma sağlıyor. Saat normal kullanımda 24 saatlik bir pil ömrü sunuyor ve 15 dakikalık şarj ile 12 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Akıllı saatten Siri AI'ı sadece sesinizi kullanarak çalıştırabiliyor ve yeni işitsel zeka ile sunulan ses tanıma ve otomatik Shazam gibi özelliklerin yanında pek çok işlev kullanılabiliyor. Cihazın ön sipariş tarihi 12 Eylül, satış tarihi ise 18 Eylül olarak açıklandı. Saatin Türkiye'deki alüminyum yapıdaki versiyonunun başlangıç fiyatı 27 bin 999 TL. Eğer Titanyum yapıdaki modeli satın almak isterseniz fiyat 69 bin 999 TL'ye çıkıyor. Seramik olan versiyonun ise başlangıç fiyatı 89 bin 999 TL.

Apple Watch Ultra 4'ün özellikleri ve fiyatı

Performans odaklı olarak geliştirilen Ultra serisine yeni eklenen Watch Ultra 4, tasarımdan çok sağlık ve spor takibi ile pil ömrüne odaklanıldı. Apple Watch Ultra 4, önceki nesilde olduğu gibi 49 mm titanyum kasa ile geliyor. Saatin kasa seçenekleri titanyum ve siyah titanyum olarak sunuluyor. Ekranda düz safir kristal ile korunan, geniş açılı OLED teknolojisine sahip Always-On Retina bulunuyor. Ekranın maksimum parlaklığı 3000 nit seviyesine kadar ulaşıyor. Apple Watch Ultra 4'da yer alan yeni sensör sistemi, kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ölçümlerinin daha sık yapılmasını sağlıyor. Apple, iPhone'daki Sağlık uygulamasını da yeniden tasarladı.

Uygulamaya ilerleyen dönemde eklenecek Health Age (Sağlık Yaşı) özelliği, kullanıcının sağlık göstergelerinin yaşına göre nasıl bir seyir izlediğini gösterecek. Cihazda S11 çipi yer alıyor. Saat normal kullanımda 50 saate kadar kullanım sunuyorken, bu kullanım düşük güç modu açıldığında 84 saate kadar çıkıyor. Dış mekan antremanlarında 18 saate kadar kullanım sunan saat, uzatılmış antreman modunda 45 saate kadar kullanım sunabiliyor. Saatte hızlı şarj destekleniyor ve 45 dakikalık şarj ile yüzde 80 şarj doluyor. Beş dakikalık şarj ile de 10 saate kadar uyu takibi yapılabiliyor. Cihaz için ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak, satışlar ise 18 Eylül'de. Apple Watch Ultra 4'ün Türkiye'deki başlangıç fiyatı 75 bin 999 TL olacak.

AirPods 5'in özellikleri ve fiyatı

AirPods 5 ise aktif gürültü engelleme özelliğine ek olarak gerçek zamanlı çeviri özelliği ile tanıtıldı. Apple daha önce gerçek zamanlı çeviri özelliğini zaten duyurmuştu. Yeni AirPods 5 modelinde AirPods 4 ile birlikte sunulan açık tasarımlı kulaklık formunu korurken, Aktif Gürültü Engelleme (ANC), yeniden tasarlanan akustik mimari, H2 çipi ve yapay zeka destekli özellikler öne çıkıyor. AirPods 5 iki farklı seçenekle satışa sunulacak. Standart AirPods 5, USB-C şarj kutusuyla gelirken, diğer seçenek kablosuz şarj kutusuyla gelecek. Ön sipariş 12 Eylül ve satış tarihi ise 18 Eylül olarak açıklanan cihazın standart modeli 9 bin 999 TL'lik fiyata satılacakken, kablosuz şarj kutusuyla sunulan versiyon 11 bin 499 TL'ye satılacak.