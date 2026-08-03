Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın akıllı gözlüğü akıllı saati gibi olacak

Apple'ın akıllı gözlüğü akıllı saati gibi olacak

3.08.2026 18:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple'ın akıllı gözlüğü akıllı saati gibi olacak

Apple akıllı bir gözlük üzerinde çalışıyor. Daha önce şirketin daha güvenli bir gözlük deneyimi sunmak için kamera eklemeyebileceği söylenmişti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Apple, ilk akıllı gözlük modeli için çalışmalarını sürdürürken, bazı bilgiler de sızdırılıyor. Daha önce şirketin Meta'nın akıllı gözlüğü gibi 'güvenlik' sorunlarıyla anılmamak için cihaza kamera eklemeyeceği konuşulmuştu.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, akıllı gözlüğünü akıllı saatleri gibi 'sağlık ve egzersiz' odaklı sunmak istiyor. 

Bloomberg'ün tanındık isimlerinden Mark Gurman tarafından aktarılan habere göre Apple, fitness servisi için direkt Vision Pro'da çalışacak özel bir sistem geliştirmek istiyordu. Hatta burada anlık olarak cihaz takılıyken kişinin verileri takip edilip, işlenecekti ancak Vision Pro bildiğiniz üzere çok ağır ve o takılıyken egzersiz yapmak çok da iyi bir fikir değil. 

Bu sebeple fikrin güncellendiği çok daha küçük boyutlara indirgenecek akıllı gözlük için bu sistemin devreye alınabileceği belirtiliyor.

Söylenene göre Apple, WWDC 2027 etkinliğinde akıllı gözlüğünü tanıtmayı planlıyor.

İlgili Konular: #apple #Akıllı gözlük

İlgili Haberler

İngiltere'de siber saldırı: 100 binden fazla polise ait bilgiler sızdırıldı
İngiltere'de siber saldırı: 100 binden fazla polise ait bilgiler sızdırıldı İngiltere'de bazı devlet kurumlarına yönelik siber saldırı sonucu 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri "dark web" forumlarına sızdırıldı.
Güney Kore'de yapay zeka destekli ilk mayın temizleme tatbikatı yapıldı
Güney Kore'de yapay zeka destekli ilk mayın temizleme tatbikatı yapıldı Güney Kore Donanması, deniz altından mayın temizleme kabiliyetlerinin denendiği tatbikatta ilk defa yapay zeka teknolojisinden ve insansız araçlardan yararlandı.
Gençler iş hayatında en çok neye dikkat ediyor?
Gençler iş hayatında en çok neye dikkat ediyor? Deloitte, genç kuşakların kariyer ve iş yaşamında yaşanan değişimleri ortaya koymak amacıyla "Kendi Koşullarında İlerleme" başlıklı rapor yayınlandı.