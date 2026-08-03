Apple'ın akıllı gözlüğü akıllı saati gibi olacak

Apple, ilk akıllı gözlük modeli için çalışmalarını sürdürürken, bazı bilgiler de sızdırılıyor. Daha önce şirketin Meta'nın akıllı gözlüğü gibi 'güvenlik' sorunlarıyla anılmamak için cihaza kamera eklemeyeceği konuşulmuştu.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, akıllı gözlüğünü akıllı saatleri gibi 'sağlık ve egzersiz' odaklı sunmak istiyor.

Bloomberg'ün tanındık isimlerinden Mark Gurman tarafından aktarılan habere göre Apple, fitness servisi için direkt Vision Pro'da çalışacak özel bir sistem geliştirmek istiyordu. Hatta burada anlık olarak cihaz takılıyken kişinin verileri takip edilip, işlenecekti ancak Vision Pro bildiğiniz üzere çok ağır ve o takılıyken egzersiz yapmak çok da iyi bir fikir değil.

Bu sebeple fikrin güncellendiği çok daha küçük boyutlara indirgenecek akıllı gözlük için bu sistemin devreye alınabileceği belirtiliyor.

Söylenene göre Apple, WWDC 2027 etkinliğinde akıllı gözlüğünü tanıtmayı planlıyor.