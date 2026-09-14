Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın gizlediği ancak ayrıntılarda fark edilen Watch Series 12 tasarımı

Apple'ın gizlediği ancak ayrıntılarda fark edilen Watch Series 12 tasarımı

14.09.2026 17:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple'ın gizlediği ancak ayrıntılarda fark edilen Watch Series 12 tasarımı

Apple, yeni akıllı saat serisini geçen hafta tanıttı. Apple Watch Series 12 için ortaya çıktığı kadarıyla çok daha küçük bir ekranda daha kalın bir çerçeve tasarımı tercih ediliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Apple, 9 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Akıllı saat serisine eklenen Watch Series 12 modeli ise çok daha gelişmiş özellikler sunmasıyla öne çıkartıldı. Ancak özellik ayrıntılarına bakıldığında cihazın genişleyen çerçevelerine ek olarak daha küçük ekran sunduğu ortaya çıktı.

Teknik özellik sayfası incelendiğinde akıllı saatin piksel çözünürlüğünün değişmediği görülüyor. Önceki modeller olan Series 10'a ve Series 11'e göreyse daha küçük bir ekrana sahip. 

Apple Watch Series 12'nin ekranı 1196 mm olarak açıklanmış ancak Series 11'de bu 1220 mm. Üstelik bu küçülme saate daha yüksek piksel olarak da geri dönmemiş. Piksel çözünürlüğü de aynı bırakılmış. 46 mm versiyonda piksel 416 x 496 olarak sunuluyor. 

Image

Saatin 46 mm ve 42 mm boyutlardaki iki versiyonu da daha geniş bir kasa ve çerçeveyle geliyor.

Bu farkın direkt anlaşılmaması adına Apple'ın tanıtım etkinliğinde koyu renkli kadran ve kayışları tercih ettiği görülüyor. Apple'ın yaptığı bu tasarım değişikliği yeni saatlerin teknik özelliğini yayınlamadan önce, bazı Reddit kullanıcıları tarafından zaten fark edilmişti. 

Öte yandan Apple'ın ilk sürüm düşürme hamlesi değil. Daha önce de Series 10 modelini tanıtırken benzer şekilde daha büyük bir kasa dolasıyla çerçeve de kullanırken, ekran aynı kalmıştı. O dönemde de kullanıcılar ekran çerçevesinin daha büyük göründüğünü belirtmişlerdi.  

İlgili Konular: #apple #Apple Watch Series 12

İlgili Haberler

Türkiye yapay zeka kullanımında üst sıralarda yer alıyor
Türkiye yapay zeka kullanımında üst sıralarda yer alıyor Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye'de tüketici tarafında yapay zeka kullanımının hızlı yaygınlaştığını belirterek, Türk kullanıcıların yüzde 70'inden fazlasının geçen hafta her gün yapay zeka kullandığını söyledi.
Epic Games'te 17 Eylül'e kadar iki oyun ücretsiz veriliyor
Epic Games'te 17 Eylül'e kadar iki oyun ücretsiz veriliyor Epic Games bu hafta oyunseverlere iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor.
Apple, iPhone Duo için yeni planlar yapıyor
Apple, iPhone Duo için yeni planlar yapıyor Apple 9 Eylül'deki etkinliğinde ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Cihaz, daha küçük yapıda ve kompakt bir tasarım sunuyor. Yeni ortaya çıktığına göre şirket daha büyük ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor.