Apple'ın gizlediği ancak ayrıntılarda fark edilen Watch Series 12 tasarımı

Apple, 9 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Akıllı saat serisine eklenen Watch Series 12 modeli ise çok daha gelişmiş özellikler sunmasıyla öne çıkartıldı. Ancak özellik ayrıntılarına bakıldığında cihazın genişleyen çerçevelerine ek olarak daha küçük ekran sunduğu ortaya çıktı.

Teknik özellik sayfası incelendiğinde akıllı saatin piksel çözünürlüğünün değişmediği görülüyor. Önceki modeller olan Series 10'a ve Series 11'e göreyse daha küçük bir ekrana sahip.

Apple Watch Series 12'nin ekranı 1196 mm olarak açıklanmış ancak Series 11'de bu 1220 mm. Üstelik bu küçülme saate daha yüksek piksel olarak da geri dönmemiş. Piksel çözünürlüğü de aynı bırakılmış. 46 mm versiyonda piksel 416 x 496 olarak sunuluyor.

Saatin 46 mm ve 42 mm boyutlardaki iki versiyonu da daha geniş bir kasa ve çerçeveyle geliyor.

Bu farkın direkt anlaşılmaması adına Apple'ın tanıtım etkinliğinde koyu renkli kadran ve kayışları tercih ettiği görülüyor. Apple'ın yaptığı bu tasarım değişikliği yeni saatlerin teknik özelliğini yayınlamadan önce, bazı Reddit kullanıcıları tarafından zaten fark edilmişti.

Öte yandan Apple'ın ilk sürüm düşürme hamlesi değil. Daha önce de Series 10 modelini tanıtırken benzer şekilde daha büyük bir kasa dolasıyla çerçeve de kullanırken, ekran aynı kalmıştı. O dönemde de kullanıcılar ekran çerçevesinin daha büyük göründüğünü belirtmişlerdi.