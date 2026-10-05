Apple'ın unuttuğu cihaz: Sessiz sedasız neden tarihe karıştı?

Teknoloji devi Apple bugün daha çok iPhone, Mac ve diğer tüketici elektroniği ürünleriyle biliniyor. Ancak şirketin bir dönem kendi kablosuz ağ cihazlarını da geliştirdiği çoktan unutuldu.

2003’te ilk AirPort modelini piyasaya süren Apple, yıllar boyunca kablosuz yönlendirici ve ağ depolama ürünleri sattı. Ancak bu serüven 2018'de sona erdi.

AirPort ailesinin piyasadan çekilmesinde Apple’ın değişen önceliklerinin yanı sıra cihazların teknolojik olarak rakiplerinin gerisinde kalması da etkili oldu.

APPLE’IN AĞ MACERASI

AirPort serisi, Apple’ın kablosuz ağ teknolojileri alanındaki en önemli ürün gruplarından biriydi. Şirket, iPhone’un henüz hayatımıza girmediği dönemde kullanıcılarına kendi yönlendiricilerini sunuyordu.

CHIP Online'ın aktardığı habere göre; AirPort Extreme gibi modeller kablosuz ağ bağlantısının yanı sıra ağ üzerinden depolama gibi ek özellikler de sunarken, Time Capsule ise dahili sabit diskiyle Mac kullanıcılarının yedekleme işlemlerini ağ üzerinden gerçekleştirmesine olanak sağlıyordu.

Ancak Apple’ın bu alandaki yatırımları zaman içinde azalmaya başladı.

2016’DA KRİTİK KARAR

Apple’ın AirPort serüvenindeki en önemli kırılma 2016’da yaşandı. Şirket, AirPort ürünleri üzerinde çalışan ekibi dağıttı. İki yıl sonra ise AirPort ürünlerinin satışını tamamen sonlandırdı.

Bu kararın arkasında yalnızca ürünlerin yaşlanması bulunmuyordu. Apple’ın o dönemde odağını daha yüksek gelir ve büyüme potansiyeline sahip ürünlere kaydırması da etkili oldu.

2016’da şirketin satışları ve kârı uzun yıllar sonra ilk kez geriledi. iPhone satışlarında yaşanan düşüşle birlikte Apple’ın toplam satışları da bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldı. Bu tablo, şirketin daha küçük ürün gruplarına yönelik yaklaşımını da değiştirdi.

RAKİPLERİ HIZLANDI, AIRPORT GERİDE KALDI

AirPort’un geleceğini etkileyen bir diğer faktör ise teknolojik rekabetti.

Apple’ın yönlendiricileri kullanıcılar tarafından beğenilse de donanım güncellemeleri rakiplerine kıyasla daha yavaş gerçekleşti. Kablosuz ağ teknolojileri hızla gelişirken rakip üreticiler daha yüksek bağlantı hızlarına ve yeni nesil kablosuz standartlara geçmeye başladı.

AirPort ürünleri ise bu değişime aynı hızla ayak uyduramadı.

Buna karşın serinin bazı modelleri dönemine göre dikkat çekici özelliklere sahipti. AirPort Extreme ağ üzerinden depolama imkânı sunarken Time Capsule, yönlendirici ile yedekleme cihazını tek üründe birleştiriyordu.

TIME CAPSULE’ÜN İŞLEVİ DE AZALDI

AirPort ailesinin en dikkat çekici ürünlerinden Time Capsule, günümüzde daha da sınırlı bir kullanım alanına sahip.

Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olan Time Machine üzerinden ağ yedekleme desteği, yeni macOS sürümleriyle birlikte önemini büyük ölçüde kaybetti. Böylece Time Capsule’ün Apple ekosistemindeki temel kullanım alanlarından biri de ortadan kalktı.

Yine de eski cihazlarını kullanmaya devam etmek isteyenler için üçüncü taraf çözümler bulunuyor. TimeCapsuleSMB adlı yazılım, eski Time Capsule modellerinin ağ depolama özelliklerini güncel Samba sürümleri üzerinden yeniden kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

APPLE ARTIK AĞ CİHAZI YERİNE ÇİP GELİŞTİRİYOR

AirPort’un sona ermesi Apple’ın kablosuz bağlantı teknolojilerinden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Şirket, harici ağ cihazları üretmek yerine bağlantı teknolojilerinin temel bileşenlerini kendi ürünlerine entegre etmeye yöneldi.

Bu değişimin örnekleri arasında Apple’ın hücresel modem geliştirme çalışmaları bulunuyor. Şirket, Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak için kendi modem teknolojileri üzerinde çalışırken Bluetooth, Wi-Fi ve Thread bağlantılarını yöneten N1 çipi de bu stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Böylece Apple’ın ağ teknolojilerindeki yaklaşımı değişmiş oldu: Şirket artık kullanıcıların evine yerleştirilecek bir yönlendirici satmak yerine, kablosuz bağlantının temel teknolojilerini doğrudan kendi cihazlarının içerisine taşıyor.

AirPort adı ise Apple’ın ürün geçmişinde, şirketin donanım stratejisindeki bu dönüşümün sessiz örneklerinden biri olarak kaldı.