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Apple'ın yapay zeka özellikleri her iPhone'da çalışmayacak

Apple'ın yapay zeka özellikleri her iPhone'da çalışmayacak

9.06.2026 19:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple'ın yapay zeka özellikleri her iPhone'da çalışmayacak

Apple bazı yapay zeka özelliklerini, geçen yılın eylül ayında tanıtmış olduğu iPhone 17 serisine getireceği ortaya çıktı.
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Apple'ın en çok satılan serilerinden olan iPhone 17 serisi, bazı yapay zeka özelliklerini taşıyacak olmasıyla öne çıkacak. iOS 27 ile gelecek yapay zeka özellikleri yalnızca belirli cihazlarda çalışacak.

Bunun temel sebebi ise iOS 27 ile gelecek bazı yapay zeka özelliklerinin en az 12 GB RAM gerektirmesi. Yani en güçlü performans gerektiren yapay zeka özellikleri için en az iPhone Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine sahip olmak gerekecek. 

Her ne kadar iOS 27 güncellemesi fazla sayıda iPhone'u kapsasa da yapay zeka özellikleri için bu geçerli olmayacak.

Bu gereklilik yalnızca iPhone için değil, iPad, Mac ve Vision Pro cihazları için de geçerli. Yani burada iPad için 12 GB RAM ve M4 ve üzeri işlemcilere sahip cihazlar ve Mac için de 12 GB birleşik bellek ve M3 üzeri işlemcilere sahip Mac cihazlar desteklenecek. 

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