Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı!

Apple, bir süredir konuşulan etkinliğini 9 Eylül'de gerçekleştirdi. Etkinlikte merakla beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı. Daha önce de söylendiği gibi iki amiral gemisi modelini tanıtan Apple, yeni bordo rengini seçeneklere ekledi.

Apple yeni Pro serisiyle iPhone'larda en gelişmiş kameraya sahip değişken diyafram açıklığına sahip olduğunu vurgularken, uzayan pil ömrü, artan performansıyla A20 Pro işlemciyle desteklenen Siri yapay zekasını sunuyor.

Değişken diyafram açıklığına sahip yeni 48MP Fusion Ana kamera, daha fazla kontrol sağlarken, yeni Pro kontrolleri kullanıcıların Kamera uygulamasındaki deneyimlerini özelleştirmelerine de imkan sağlıyor. Her iki model de daha küçük ve daha kullanışlı bir Dinamik Ada bulunuyor.

Apple'ın aktardığına göre iPhone tarihinde en yüksek sürekli performansı birlikte sunan A20 Pro ve yeni nesil buhar odası sistemine sahip. iPhone 18 Pro Max ayrıca daha büyük bir pile sahip, bu sayede iPhone'da şimdiye kadar görülen en büyük pil ömrü artışı sunulmuş oluyor.

Apple, iPhone 18 Pro serisinde geçen yılki büyük tasarım değişikliğini koruyor. iPhone 17 Pro'dan iPhone 18 Pro'ya geçiş, iPhone 16 Pro'dan 17 Pro'ya geçiş kadar radikal değil. Yeni iPhone 18 Pro 6,3 inç ve iPhone 18 Pro Max 6,9 inç boyutlara sahip.

En dikkat çekici tasarım değişikliklerinden biri Dinamik Ada'nın küçültülmesi.

Tasarım olarak iPhone 17 Pro serisinden çok da farklı değil olmayan iPhone 18 modelleri için etkinlikte ana vurgu Apple Intelligence tarafındaydı. Daha yaratıcı, daha güçlü bir yapay zeka modeli kullanıldığı aktarıldı. Siri artık daha kişisel görevlerde ve ayrıntılı komutlarda çok daha efektif hale gelebilecek.

Siri’nin yeni versiyonu artık bir mesajda bir şey aramak istediğinizde verdiğiniz sesli komut ile saniyeler içinde istediğiniz cevabı mesajlar üzerinden bulup size sunuyor. Yüzlerce uygulama ile çalıştığı belirtiliyor. WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalar da dahil olmak üzere Siri kullanılarak işleri halletmek çok daha pratik hale geliyor.

Siri aynı zamanda özel bir kamera moduna da sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar ayarlamaları direkt Siri üzerinden yapılabilecek. Burada standart Siri'de olduğu gibi farklı ses ayarları yapılabiliyor. İlk etapta sadece İngilizce olarak sunulacak olsa da Türkçe’nin de desteklendiği 17 dil daha var.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, siyah, gümüş, buz mavisi ve yeni bordo olmak üzere dört renkte karşımıza çıktı. Her iki telefonun da siparişleri 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak, ana satışlar ise 18 Eylül Cuma günü başlayacak.

Türkiye fiyatları henüz belli olmayan iPhone 18 Pro'nun 1.199 dolardan başlayacağı ve iPhone 18 Pro Max modelinin ise 1.299 dolardan başlayacağı açıklandı.