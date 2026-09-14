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Apple, iPhone Duo için yeni planlar yapıyor

Apple, iPhone Duo için yeni planlar yapıyor

14.09.2026 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple, iPhone Duo için yeni planlar yapıyor

Apple 9 Eylül'deki etkinliğinde ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Cihaz, daha küçük yapıda ve kompakt bir tasarım sunuyor. Yeni ortaya çıktığına göre şirket daha büyük ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor.
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Apple, geçen hafta yeni nesil cihazlarını tanıttı. Tanıtımları arasında Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo da yer aldı. Bu cihaz, katlanabilir ekranlı yapısıyla ve açılmamış haliyle küçük bir telefon formuna sahip. Telefonun dış ekranı 5.4 inç OLED yapıdayken, iç ekranı açıldığında genişleyen 7.6 inç OLED bir yapıya sahip.

Telefonun bu yapısı ilerleyen katlanabilir iPhone modellerinde değişecek gibi duruyor. 

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın söylediklerine göre Apple, iPhone Duo ailesini daha geniş ekranlı modellerle yenileyecek. Hatta Duo isimlendirmesi bile buna göre seçilmiş. Gurman, ilerleyen yıllarda, iPhone Duo Max gibi daha yeni modellerin seriye ekleneceğini iddia ediyor. 

Gurman ayrıca, iPhone Duo için yeni yapılacak eklemelerin diğer katlanabilir ekranlı telefonlarla kıyaslandığında, Apple'ın piyasadaki en dikkat çeken modellerden birine sahip olacağını düşünüyor.

İlgili Konular: #apple #iPhone Duo

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