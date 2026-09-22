Apple, iPhone hırsızlarının önüne geçmek için özellik geliştiriyor

Apple, iPhone kullanıcılarının telefonlarının ellerinden kapkaç yöntemiyle alınması durumunda cihazı otomatik olarak kilitleyebilecek yeni bir güvenlik sistemi geliştiriyor. Şirket tarafından henüz resmi olarak duyurulmayan özellik, iOS 27.2 beta 2 içerisinde bulunan yeni kod referansları sayesinde yeniden gündeme geldi.

9to5Mac'in fark ettiğine göre Apple, şirket içinde "AutoLock" olarak adlandırılan bir sistem üzerinde çalışıyor. Sistem, iPhone'un kullanıcıdan alındığını düşündürebilecek birden fazla sinyali değerlendirerek cihazın otomatik olarak kilitlenip kilitlenmeyeceğine karar verecek.

iPhone'un çalındığı nasıl anlaşılacak?

Sistemin tek bir sensörden gelen veriye dayanmak yerine birden fazla göstergiyi birlikte değerlendirmesi bekleniyor. iOS 27.2 beta 2'de ortaya çıkan kodlara göre sistemin dikkate alabileceği sinyaller arasında şunlar bulunuyor; telefonun kapkaç sırasında gerçekleşebilecek ani ve sert bir ivmelenme göstermesi, eşleştirilmiş bir Apple Watch'un belirli bir süre boyunca erişilemez durumda kalması, iPhone ile Apple Watch arasındaki bağlantının kesilmesi, cihazın uzun süre boyunca ağ bağlantısını kaybetmesi ya da iPhone'un belirli bir süre boyunca kilidi açık şekilde kalması.

Özellikle Apple Watch bağlantısı, sistemin kullanıcının telefonu ile arasındaki fiziksel mesafeyi anlamasına yardımcı olabilir. Örneğin iPhone kullanıcının elinden aniden çekildiğinde, telefon ile kullanıcının bileğinde bulunan Apple Watch arasındaki bağlantının kesilmesi hırsızlık ihtimalini artıran bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Yanlışlıkla kilitlenmenin önüne nasıl geçilecek?

Apple'ın üzerinde çalıştığı sistemin en dikkat çekici taraflarından biri ise yanlış sinyalleri engellemek için birden fazla güvenlik mekanizması kullanacak olması. iOS 27.2 beta 2'deki kodlar, AutoLock'un bir tür oylama sistemi üzerinden çalışabileceğini gösteriyor. Buna göre hırsızlık ihtimalini gösteren sinyaller otomatik kilitleme talebinde bulunabilirken, Face ID gibi başarılı bir biyometrik doğrulama veya cihazın tanıdık bir konumda bulunması bu işlemi engelleyebilecek.

Bazı uygulamalardaki belirli kullanıcı aktivitelerinin de otomatik kilitlemeyi engelleyebileceği görülüyor. Böylece örneğin kullanıcının telefonu fiziksel olarak hareket ettirmesi, ağ bağlantısının geçici olarak kesilmesi ya da başka bir normal kullanım senaryosunun hırsızlık olarak algılanması durumunda cihazın gereksiz yere kilitlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Apple ayrıca art arda gerçekleşen otomatik kilitleme olaylarının ardından sistemi geçici olarak devre dışı bırakabilecek bir bekleme mekanizması üzerinde de çalışıyor. Bu mekanizmanın, yanlış tespitlerin sürekli olarak cihazın kilitlenmesine yol açmasını engellemesi amaçlanıyor.

AutoLock'un çalışma mantığında konum bilgisi de önemli bir rol oynayabilir. Kodlarda, iPhone'un tanıdık bir konumda olup olmadığını dikkate alan bir güvenlik mekanizmasına ilişkin referanslar bulunuyor.

Bu yaklaşım, Apple'ın mevcut Çalınan Aygıt Koruması (Stolen Device Protection) sistemiyle benzerlik taşıyor. Mevcut sistem, iPhone'un ev veya iş yeri gibi tanıdık olmayan bir konumda bulunması durumunda bazı kritik işlemler için ek biyometrik doğrulama ve güvenlik gecikmeleri uyguluyor. AutoLock ise bunun aksine doğrudan telefonun fiziksel olarak kullanıcıdan alınması anına odaklanıyor.

Apple'ın AutoLock üzerinde çalıştığına ilişkin yeni kodlar iOS 27.2 beta 2'de bulunuyor olsa da özellik şu anda kullanıcıların erişimine açık değil. Apple, arka planda AutoLock servisinin bazı bileşenlerini etkinleştirmiş durumda. Ancak iPhone'u gerçekten otomatik olarak kilitleyecek bölümün devredışı bırakıldığı belirtiliyor.

Bu durum, Apple'ın sistemi gerçek kullanıcıların cihazlarını yanlışlıkla kilitlemeden test ediyor olabileceğine işaret ediyor. iOS 27.2 beta 2'de ortaya çıkan kodlar özelliğin geliştirme sürecinin devam ettiğini gösterse de AutoLock'un kesin olarak iOS'un son sürümünde kullanıma sunulacağını doğrulamıyor.

Apple'ın özelliği ne zaman kullanıma açacağı veya son sürümde hangi çalışma prensiplerini kullanacağı ise henüz bilinmiyor.