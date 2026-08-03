Apple, kameralı AirPods modelini iptal etti mi, etmedi mi?

Apple, uzun zamandır beklenen cihazlarını geliştirmeye başladı. Birkaç yıl önce başlayan ilk 'kameralı AirPods' iddiaları Apple tarafından onaylanmasa da farklı güvenilir kaynaklar şirketin nihayet bu cihazı geliştirdiğini belirtmişti. Apple'ın kameralı AirPods modelini her ne kadar geliştirdiği söylense de Kosutami gibi kaynaklar iptal edildiğinin altını çizmişti.

Bloomberg'den Mark Gurman ise cihazın test aşamasına ulaştığını söyledi.

Hatta söylediğine göre cihaz eylül ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Kulaklıkta yer alması beklenen kızılötesi kameraların fotoğraf veya video çekmek için değil, cihazın dış mekanı tarayarak kullanıcının bulunduğu ortam hakkında veriler almasını ve buradan alınan bilgilerle yapay zeka özelliklerinin kullanılabileceği belirtilmişti.

Cihazın tam olarak nasıl çalışacağı henüz bilinmese de yapay zeka özellikli Siri'yle entegre çalışması bekleniyor.

Apple, eylül ayında yapacağı etkinlikte kameralı AirPods'a ek olarak yeni iPhone 18 ailesini tanıtacak. Bu aileye artık katlanabilir ekranlı bir iPhone da eklenecek ve yeni nesil Apple Watch'lar da bu etkinlikte tanıtılacak.