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Apple, MacBook Air'da sorunlar yaşıyor

Apple, MacBook Air'da sorunlar yaşıyor

3.08.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple, MacBook Air'da sorunlar yaşıyor

Apple'ın popüler dizüstü bilgisayar serisi MacBook Air, bellek kıtlığından etkileniyor.
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Bellek kıtlığı sebebiyle teknoloji şirketleri özellikle bilgisayar, telefon ve oyun konsolu tarafında sorunlar yaşıyor. Yapay zeka odaklı verilen siparişlere yetişmek için satışları oraya kaydıran bellek üreticileri bu sefer de Apple, Samsung, Sony ve Microsoft gibi onlarca şirketin telefon, bilgisayar ve oyun konsolu üretimini ve buna bağlı kullanıcılara ulaşmasını geciktiriyor. 

Yapay zeka ile bağlantılı ürünler geliştiren şirketlerden gelen yüksek talep nedeniyle oluşan bellek kıtlığı, Apple'ın daha az bilinen modelleri olan  Mac mini ve Mac Studio'yu daha önce etkilemişti. Şimdi ise şirket, MacBook Air stoklarında da zorluklarla karşılaşıyor. Perakendeciler, tedarikin her zamankinden daha sınırlı hale geldiğini bildirdi.

Apple'ın resmi internet sitesinden MacBook Air siparişi veren müşteriler artık teslimat için ağustos ayının ikinci yarısına kadar, hatta bazı modeller için ise eylül ayına kadar beklemek zorunda kalacaklar.

İlgili Konular: #apple #MacBook Air

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