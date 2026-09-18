Apple TV Türkiye’de kullanıma açıldı: Ücreti ne kadar?

Apple’ın dijital yayın platformu Apple TV, Türkiye’deki kullanıcıların erişimine açıldı. Böylece Apple’ın orijinal dizi ve filmlerinin yer aldığı içerik kataloğu Türkiye’den de izlenebilecek.

Platformun Türkiye’de ayrı bir abonelik seçeneği bulunmuyor. Apple TV erişimi, ücretli iCloud+ paketlerinin kapsamına alındı.

Apple TV için ayrı ücret alınmayacak

Türkiye’de Apple TV erişimi sağlayan iCloud+ paketlerinin fiyatları aylık 49,99 TL’den başlıyor. Mevcut iCloud+ aboneleri, sahip oldukları paket üzerinden Apple TV içeriklerine ek ücret ödemeden ulaşabilecek.

Ted Lasso, Severance ve Silo erişime açıldı

Apple TV’nin içerik kataloğunda Apple’ın kendi yapımlarının yanı sıra lisanslı içerikler de bulunuyor. Platformda Ted Lasso, Severance, The Studio ve Silo gibi dizilerin yanı sıra film ve spor içerikleri de yer alıyor.

Birçok cihazdan izlenebilecek

Apple TV uygulamasına iPhone, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarının yanı sıra uyumlu akıllı televizyonlar, oyun konsolları, Android cihazlar ve Windows bilgisayarlardan erişilebiliyor.