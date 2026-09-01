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Apple, üç Mac modeli için daha desteğini kesti

Apple, üç Mac modeli için daha desteğini kesti

1.09.2026 23:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple, üç Mac modeli için daha desteğini kesti

Apple, Intel işlemciye sahip üç Mac modeli için resmi olarak donanım desteğini sonlandırdı.
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Apple, 2017 ve 2018 yıllarına ait üç Intel işlemcili MacBook'una desteğini kesti. Buna göre artık 13 inç ekran 2018 yılına ait dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası olan MacBook Pro modeline ek olarak Retina ekrana sahip 13 inç boyutlarındaki 2018 model MacBook Air ve 13 inçlik boyuta sahip 2017 model ve İki Thunderbolt 3 bağlantı noktası olan MacBook Pro için resmi donanım desteğini kestiğini duyurdu.

Şirket, yedi yıldan daha uzun bir süre önce tanıtılmış ve artık dağıtımı yapılmayan ürünleri satıştan kaldırmış olarak değerlendiriyor. Bu da donanım sağlama desteğini kestiği anlamına geliyor. Şirket satışa çıktığı tarihten itibaren 10 yıla kadar pilleri kapsayan bir onarım da sunuyor. 

İlgili Konular: #apple #MacBook

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