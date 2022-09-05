Apple, Watch 3’ün fişi çekmeye hazırlanıyor
Apple Watch 8 iki gün sonraki etkinlikte bizleri karşılayacak ancak en popüler akıllı saatlerinden biri olan Apple Watch Series 3’ün satışı durdurulacak.
Apple’ın en az iPhone’ları kadar popüler olan bir başka cihazı akıllı saatleri. Apple her yıl benzer bir geleneği takip ediyor. Yeni cihazlarını mümkün olduğu sürece eylülün ilk haftası gerçekleştiriyor ve yeni tanıttığı cihazlardan sonra bazı cihazları da hem internet hem de fiziksel mağazasındaki raflardan kaldırıyor.
Sadece Apple Watch değil, iPhone 11 de gidiyor
MacRumors’a göre yeni nesil iPhone 14’ler geldiğinde satıştan kaldırılacak olan iPhone 11 gibi çok popüler olan ve halen aktif bir şekilde kullanılabilen ve 2017 yılında tanıtılan Apple Watch Series 3, Apple Watch 8’in tanıtılmasıyla artık resmi kanallardan elde edilemeyecek.
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