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Apple, yapay zeka destekli sağlık yeni uygulamasını duyurdu

Apple, yapay zeka destekli sağlık yeni uygulamasını duyurdu

11.09.2026 19:17:00
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İHA
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Apple, yapay zeka destekli sağlık yeni uygulamasını duyurdu

Apple, akıllı telefon ve akıllı saatlerden elde edilen kalp sağlığı, fiziksel aktivite ve metabolik sağlık verilerini kullanarak kullanıcılara sağlık değerlendirmesi ve yönlendirmesi sunacak yeni sağlık uygulamasını duyurdu.
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kullanıcıların sağlık verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş bilgiler sunmak üzere Apple Intelligence teknolojisini kullanan yenilenmiş sağlık uygulamasını duyurdu. Şirket, sistemin Apple’a ait akıllı saat ve akıllı cep telefonlarından elde edilen kalp sağlığı, uyku, fiziksel aktivite, metabolik sağlık, işitme ve beslenme gibi farklı alanlardaki verileri bir araya getireceğini açıkladı.

Ayrıca, yeni "Uzun Ömürlülük" bölümünde yer alacak "Sağlık Yaşı" özelliğini ile kullanıcının sağlık göstergeleri de kronolojik yaşıyla karşılaştıracak. Böylece sistem, dinlenme, kalp atış hızı, uyku, kalp atış hızı değişkenliği ve vücudun kullanabildiği maksimum oksijen miktarı gibi ölçümleri değerlendirebilecek.

Kullanıcılar ayrıca, kan şekeri testi ve kolesterol ölçümleri dahil laboratuvar sonuçlarını da sağlık verilerine ekleyebilecek.

"Mevcut duruma göre dinlenme veya aktiviteye devam konusunda yönlendirme sağlanacak"

Apple ayrıca son dönemdeki fiziksel aktivite, uyku ve diğer sağlık verilerini analiz ederek günlük değerlendirme yapan "Hazırlık" özelliğini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu özelliğin kullanıcının mevcut durumuna göre dinlenme, tempoyu düşürme veya aktiviteye devam etme konusunda yönlendirme sağlayacağını belirtiyor.

Şirket, evde gerçekleştirilebilecek fiziksel değerlendirmeler için de yapay zeka teknolojisinden faydalanacak. Akıllı cep telefonu kameraları ve saatler ile esneklik, güç, denge, hareket biçimi gibi alanlarda değerlendirme yapılabilecek.

Apple, bu değerlendirmelerin cihaz üzerinde işlendiğini ve görüntülerin kaydedilmediğini, saklanmadığını veya paylaşılmadığını açıkladı. Şirket, yenilenen sağlık uygulamasının bu yıl içinde ilk olarak İngilizce diliyle kullanıma sunulacağını, daha sonra diğer dillerin ekleneceğini bildirdi.

İlgili Konular: #Sağlık #apple #Yapay zeka

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