Apple, yeni akıllı cihazlarını 13 Ekim'de tanıtmaya hazırlanıyor

Apple'ın akıllı ev ürünleri ve cihazları 13 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak. Burada, yeni HomePod mini, Apple TV gibi cihazların yer alması bekleniyor. Apple, resmi olarak hangi cihazları duyuracağını açıklamadı ancak MacRumors'a göre uzun zamandır konuşulan akıllı home hub, yeni bir Apple TV 4K ve yenilenmiş bir HomePod mini de dahil olmak üzere yeni akıllı ev ürünlerine odaklanacak.

APPLE, 13 EKİM'DE ETKİNLİK DÜZENLİYOR

Smart Home Hub, temelde iPad ve HomePod arasında bir geçiş cihazı gibi olan tamamen yeni bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir. 6 inçlik kare yapıda bir ekrana sahip olacağı söylenen bu cihaz, akıllı ev ürünlerini kontrol etmek, FaceTime aramaları yapmak, videolar izlemek, haber ve hava durumu bilgilerini almak, takvim etkinliklerinden haberdar olmak ve daha fazlasını yapmak için tasarlandı. Cihazın Siri yapay zekasıyla entegre olacağı ve etkileşimde ana yöntemin ses olacağı söyleniyor.

Apple, insanların evdeki odalara hub sistemi kurmasını öngörüyor. Duvara monte edilecek bir versiyonun yanı sıra ve iMac G4'e benzer şekilde hoparlör tabanına sahip bir versiyon olacak. Bir kamera ve sensör ile odada bir kişi olduğunda bunu algılayacak olan cihaz, kim olduğunu belirleyerek widget'lar ve uygulamalar içeren özelleştirilmiş bir arayüz gösterebilecek.

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI — Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026

Bu cihazın fiyatının yaklaşık 350 dolar civarında olması bekleniyor.

HomePod mini yeni renklerin yanı sıra geliştirilmiş Wi-Fi ve Bluetooth gibi yükseltmeler içerecekken, N1 ağ çipi ve Siri yapay zekasını destekleyecek daha hızlı bir S serisi işlemciye sahip olacak. Apple TV 4K tarafında ise A19 veya A19 Pro çipi, RAM yükseltmesi, HomePod mini ile aynı N1 çipi ve yükseltilmiş bir Siri uzaktan kumandasının yer alacağı konuşuluyor.

13 Ekim'deki etkinliğin zamanlaması henüz açıklanmadığı gibi bunun fiziksel bir etkinlik mi olacağı yoksa basın bülteni olarak mı yayınlanacağı da bilinmiyor. Öte yandan bazı medya mensupları, 13 Ekim'de saat 09:00'da New York, Tribeca'da düzenlenecek bir "Apple Deneyimi" etkinliğine davet edilmişler. Bu da katılımcıların Apple'ın etkinlikte tanıtacağı ürünleri deneyimlemelerine imkan sunacak.