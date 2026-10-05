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Apple, yeni CEO'suyla beraber tekrar tasarıma odaklanıyor

Apple, yeni CEO'suyla beraber tekrar tasarıma odaklanıyor

5.10.2026 21:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple, yeni CEO'suyla beraber tekrar tasarıma odaklanıyor

Apple, kısa bir süre önce CEO değişikliği geçirmişti. Yeni Apple CEO'su John Ternus, tasarım ekibiyle yakından çıkıyor.
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Dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, tasarımı odağına alıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni CEO, tasarım ekibiyle çok yakın çalışıyor ve şirketin eski vizyonuna tekrar yaklaşıyor. 

Gurman'a göre Ternus, özellikle önceki Apple CEO'su Tim Cook'a göre tasarım ekibiyle daha sıkı çalışıyor. Bu da şirketin Steve Jobs dönemindeki tasarım vizyonuna geri dönüşü temsil ediyor. 

Aktarılana göre Ternus, yeni dönemde endüstriyel tasarım ve insan arayüzü tarafında çalışan ekipleriyle daha fazla temas kuruyor ve eski görevi başındaykenki çalışmalarını bir üst mevkiye taşıyor. Ternus, daha önce donanım mühendisliği biriminde görev alıyordu. 

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Gurman, Power On bülteninde Ternus'un CEO olmasının ardından tasarım stüdyosuna haftada birkaç kez gittiği ve bazı günlerde stüdyoya birden fazla kez ziyaret gerçekleştirdiğini aktarıyor. Bu Tim Cook'a göre oldukça fazla. Çünkü Cook, tasarım stüdyosunu ayda en fazla birkaç kez ziyaret ediyordu. 

CEO'lar arasındaki bu yönetim farkı, bulundukları pozisyonlardan kaynaklanıyor. John Ternus, şirket içinde uzun yıllar donanım mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerinde yer aldı. Tim Cook ise daha çok operasyon ve tedarik zinciri gibi uzmanlıklarıyla şirketin başında yer alıyordu. 

Cook'un aksine, Ternus mühendislik geçmişine sahip. Bu nedenle Gurman, Ternus'un Apple'ın mali işlerini büyük ölçüde finans şefi Kevan Parekh'e, tedarik zincirini ise operasyon şefi Sabih Khan'a bıraktığını ve böylece mühendislik ve tasarıma daha fazla odaklanabileceğini söyledi.

İlgili Konular: #apple #Tasarım

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