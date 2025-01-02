Araştırma: Apple İOS cihazlar Android’e Göre daha riskli

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:53

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:53

Mobil güvenlik firması Lookout, 2024’ün üçüncü çeyreğinde mobil cihazlara yönelik tehditlerin önemli ölçüde arttığını ortaya koyan yeni bir rapor yayımladı. Raporda, iOS cihazlarının Android cihazlara kıyasla daha fazla risk altında olduğu vurgulandı.

İOS CIHAZLARDA KİMLİK AVI SALDIRILARI DAHA YAYGIN

Lookout’un Threat Lab araştırmacıları, işletmelere yönelik kimlik avı ve kimlik bilgisi hırsızlığı girişimlerinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17’lik bir artış tespit etti. Ayrıca, kötü amaçlı uygulamaların tespitinde yüzde 32 oranında bir yükseliş kaydedildi.

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise iOS cihazların kimlik avı ve web içerik tehditlerine karşı daha savunmasız olduğu oldu. 2024’ün ilk üç çeyreğinde kurumsal iOS cihazlarının yüzde 19’u, en az bir kez mobil kimlik avı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu oran Android cihazlarda yalnızca yüzde 10,9 seviyesinde kaldı.

GELİŞMİŞ MOBİL TEHDİTLER ARTIYOR

Araştırma, siber suçluların mobil cihazları saldırıların ilk aşamalarında giderek daha fazla hedef aldığını gösteriyor. Özellikle Çin ve Rusya merkezli gelişmiş tehdit aktörlerine bağlı olduğu düşünülen mobil gözetim yazılımları tespit edildi. Bu durum, mobil cihaz tehditlerinin karmaşıklığını ve artış hızını gözler önüne seriyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÜVENLİK ANALİZİ

Lookout’un araştırması, 220 milyon cihaz, 360 milyon uygulama ve milyarlarca web içeriğini kapsayarak, küresel mobil tehdit trendlerini analiz ediyor. Bu analizler, güvenlik ekiplerinin tehditlere karşı daha etkin mücadele etmesine yardımcı olurken, mobil cihazlardaki açıkların iş verileri için taşıdığı riskleri de ortaya koyuyor.