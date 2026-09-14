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Araştırma: Göz çevresindeki sarı lekeler kalp krizi ve felç habercisi olabilir

Araştırma: Göz çevresindeki sarı lekeler kalp krizi ve felç habercisi olabilir

14.09.2026 15:22:00
Güncellenme:
DHA
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Araştırma: Göz çevresindeki sarı lekeler kalp krizi ve felç habercisi olabilir

Yeni bir araştırma, göz kapakları ve çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezelerinin, kalp krizi ile inme gibi ölümcül dolaşım sistemi hastalıklarının erken uyarı işareti olabileceğini gösterdi.
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ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası bir çalışma kapsamında, kolesterol ve yağ birikimi sonucu göz çevresinde sarı plaklar oluşan yaklaşık 18 bin hasta ile sağlıklı bireylerin verileri karşılaştırıldı. İncelemeler sonucunda, göz çevresinde leke bulunan bireylerde kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak geçirme riskinin, bu lezyonlara sahip olmayan kişilere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu belirlendi.

‘ESTETİK BİR SORUN DEĞİL, ERKEN UYARI İŞARETİ’

Araştırmacılar, bu plakların kandaki yağ oranından bağımsız olarak da risk taşıdığına dikkat çekti. Göz kapaklarındaki yağ bezelerinin doğrudan kalp krizine yol açmadığını ancak damar sertleşmesinin sessiz bir göstergesi olduğunu kaydeden uzmanlar, hastaların bu durumu genellikle yalnızca estetik bir problem olarak gördüğünü vurguladı.

Bilim insanları, göz çevresinde sarı lekeler fark eden kişilerin dermatologların yanı sıra birincil sağlık kuruluşlarında erken dönemde kardiyovasküler taramadan geçmesi ve tansiyon ile yaşam tarzı kontrollerinin başlatılması gerektiği uyarısında bulundu.

İlgili Konular: #kalp krizi #felç

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