Araştırmacılar, beyin kökünün 3 boyutlu en ayrıntılı atlasını oluşturdu

BBC'nin haberine göre, Hindistan'daki Sudha Gopalakrishnan Beyin Merkezinden (SGBC) araştırmacılar, 3 boyutlu yeniden yapılandırma sistemiyle insan beyin kökünün nörokimyasal karakterizasyon atlası (ANCHOR)" çalışmasını yürüttü.

SGBC'de 20 bilim insanı, 18 aylık çalışma kapsamında, beynin 200'den fazla kesitinde yaptıkları incelemeleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları, mikroskobik anatomiyi 3 boyutlu yeniden yapılandırmayla harmanlayarak tek dijital atlasta birleştirdi.

Bu çalışmada cenin, çocuk ve yetişkin beyinlerden 500'den fazla doku birimi birleştirilerek dünyada insan beyin kökünün üç boyutlu, en ayrıntılı atlasını çıkarıldı.

MRI taramalarından beynin tamamı ya da sinir hücrelerine kadar ayrıntılı inceleme imkanı sunan bu dijital atlasla, 200'den fazla beyin hücresi kümesi ve sinir yolu incelenebiliyor.

Beyni omurgaya bağlayan, nefes alımını, kalp atışını, uyku, uyanıklık ve hareketlilik hallerini kontrol eden beyin kökünün incelenmesi, Alzheimer, Parkinson ve inme gibi hastalıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Araştırmanın bulguları, bilimsel çalışmaların yer aldığı "BioRxiv" sitesinde yayınlandı.