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Araştırmacılar, kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıkardı

Araştırmacılar, kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıkardı

5.08.2026 20:22:00
Güncellenme:
AA
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Araştırmacılar, kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıkardı

Belçika'da yapılan bir araştırmada, kanser hücrelerinin karaciğere yayıldıklarında bağışıklık sisteminin etkisinden kaçmak için kullandıkları mekanizma incelenirken, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiği tespit edildi.
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Flanders Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) araştırmacıları, karaciğer metastazlarının çevre dokuyla etkileşimi ve bağışıklık hücrelerini nasıl etkilediğine ilişkin yürüttükleri araştırmaya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Normal koşullarda bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmeye yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, araştırmanın karaciğere yayılan tümör hücrelerinin bu doğal savunma mekanizmasını zayıflatarak kendi hayatta kalma şanslarını artırabildiğini ortaya koyduğu aktarıldı.

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Açıklamada, deneysel modellerin söz konusu süreci engelleyerek bağışıklık hücrelerinin kanser karşıtı faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeyi ve karaciğer metastazlarının büyümesini yavaşlatmayı başardığı ifade edildi.

Elde edilen bulguların karaciğer metastazlarının gelişimi ve bağışıklık sistemiyle ilişkisi konusunda yeni bilgiler sunduğu belirtilen açıklamada, bu keşfin hastalarda kullanılabilecek tedavilere dönüşmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen VIB-KU Leuven Kanser Biyolojisi Merkezi’nden araştırmacı Sarah-Maria Fendt, karaciğer metastazlarının tedavisinin halen zorlu bir alan olduğunu belirterek, kanser hücrelerinin karaciğerin kendine özgü ortamından nasıl yararlandığının anlaşılmasının önemine dikkati çekti.

Fendt, “Kanser hücrelerinin bu ortamdan nasıl faydalandığını daha iyi anlayarak, bu tümörleri yeniden bağışıklık sistemine karşı savunmasız hale getirmeye yönelik araştırmalarımızı ilerletebiliriz.” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #kanser #Araştırma

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