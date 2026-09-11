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Araştırmaya göre kafein hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir

Araştırmaya göre kafein hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir

11.09.2026 19:28:00
Güncellenme:
DHA
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Araştırmaya göre kafein hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir

İngiltere'de yürütülen bir araştırma, kafeinin hücrelerde enerji dengesini ve DNA onarımını sağlayan 500 milyon yıllık bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirerek yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösterdi.
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İngiltere'deki Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, kafeinin hücrelerde enerji dengesini sağlayan, DNA onarımını destekleyen ve yaşlanmayı yavaşlatan bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirdiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırmada, insan hücreleriyle temel biyolojik benzerlikler taşıyan maya modelleri üzerinde kafeinin hücresel etkileri incelendi.

Çalışmada, kafeinin hücresel bir yakıt göstergesi gibi çalışan ve metabolik dengeyi koruyan 'AMPK'nin (AMP ile aktive olan protein kinaz) enzim sistemini doğrudan uyardığı tespit edildi.

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Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Charalampos Rallis, hücrelerin enerjisi düştüğünde hayatta kalmak için 'AMPK' sistemini devreye soktuğunu belirterek, “Elde ettiğimiz sonuçlar, kafeinin bu hücresel şalteri açmaya doğrudan yardımcı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibinden Dr. John-Patrick Alao ise kafeinin DNA onarımı ve stres direnci gibi yaşlanmayla doğrudan bağlantılı süreçleri güçlendirdiğini vurguladı. Alao, keşfin gelecekte diyet, yaşam tarzı veya yeni nesil ilaçlarla yaşlanmaya bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik tedaviler geliştirilmesinde önemli bir zemin oluşturabileceğini bildirdi.

İlgili Konular: #yaşlı #Kafein

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