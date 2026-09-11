Araştırmaya göre, uyarıcı madde tüketimi 25 bin yıl öncesine kadar uzanıyor

Avustralya merkezli Griffith Üniversitesinden bilim insanları, Endonezya'da bazı erken dönem avcı-toplayıcılarının iskelet kalıntılarında, uyarıcı ve psikoaktif özellikler taşıyan yemiş türü "areka cevizi"nin izlerine rastladı.

Bu topluluklara ait iki insan dişi üzerinde biyomoleküler analiz yapan araştırmacılar, iskelet kalıntılarından birinin yaklaşık 25 bin ila 16 bin yıl diğerinin ise 7 bin 600 ila 6 bin 300 yıl öncesine ait olduğunu belirledi.

Her iki diş örneğinde derin ve yuvarlak oluklar tespit eden araştırmacılar, bu aşınmaların areka cevizinin ağızda emilmesi sonucu oluştuğunu saptadı.

Araştırmacılardan Adam Brumm, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu bulgunun, "dünya çapında uyuşturucu madde kullanımının en eski kanıtı olabileceğini" belirtti.

Bu yemişin, Batı toplumlarında yeteri kadar bilinmediğini ifade eden Brumm, areka cevizinin dünyada alkol, kafein ve nikotinden sonra en yaygın kullanılan dördüncü "psikoaktif madde" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayınlandı.