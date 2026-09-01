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Araştırmaya göre yapay zeka robotlaşmaya başladı

Araştırmaya göre yapay zeka robotlaşmaya başladı

1.09.2026 20:03:00
Güncellenme:
DHA
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Araştırmaya göre yapay zeka robotlaşmaya başladı

Yeni bir araştırma, müşteri hizmetleri ve günlük hayatta kullanılan yapay zeka botlarıyla sık etkileşime girmenin, insanları zamanla makineler gibi iletişim kurmaya ve onlar gibi davranmaya itebileceğini gösterdi.
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Uluslararası bir araştırma ekibi, yapay zeka sistemlerinin daha insansı hale geldikçe, kullanıcıların da algoritmalara uyum sağlamak adına kendi iletişim tarzlarını dönüştürdüğünü ve makine benzeri kalıpları benimsediğini ortaya koydu. Çalışmada bu durum, insanların ‘kendilerini yapay zeka ile daha uyumlu hale getirmesi’ olarak tanımlandı.

‘ROBOTLAR İNSANA, İNSANLAR ROBOTLARA BENZİYOR’

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden İnci Toral-Manson, müşteri hizmetleri robotlarının insanların bilişsel ve duygusal tepkilerini harekete geçirmek için insan taklidi yapmasının karşılıklı bir etkileşim doğurduğunu belirterek, “Robotlar insana benzerken, insanlar da robotlara benzemeye başlıyor. Biz bu durumu 'robotik insanlık' olarak tanımlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YAPAY ZEKA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZİ DEĞİŞTİRİYOR’

İsveç'teki Linnaeus Üniversitesi'nden Selcen Öztürkcan ise insanların aynalama refleksi nedeniyle yapay zekanın kalıplarını içselleştirdiğine dikkat çekti. Araştırmada, algoritmik sistemlerin insanın özgün benlik algısını daraltabileceği, kişileri algoritmaya göre daha öngörülebilir kıldığı ve şirketlerin bu teknolojileri etik ilkeler çerçevesinde kullanması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, yapay zekanın müşteri hizmetlerinden sağlık ve perakende sektörüne kadar geniş bir alanda yaygınlaşması nedeniyle, bu teknolojilerin insan psikolojisi ile kimliği üzerindeki uzun vadeli etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

 

İlgili Konular: #Yapay zeka #robot

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