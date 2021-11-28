Atom bombasından çok daha güçlü: Dünya'ya yaklaşıyor

28 Kasım 2021 Pazar, 16:52

Çok büyük bir asteroit, Dünya'nın yakınından geçmeye hazırlanıyor.

Jerusalem Post'un (JP) aktardığına göre uzmanlar, çarpması halinde asteroidin atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma yol açacağını düşünüyor. Ancak 2018 AH adlı asteroidin, 4,5 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir çarpışmanın yaşanması beklenmiyor.

2018 AH yine de Apollo asteroitleri listesinde. Bu listedeki asteroitlerin yörüngesi Dünya'yla kesişiyor ve çarpışma tehlikesi meydana getiriyor.

Söz konusu göktaşı üç yıl önce de Dünya'nın 296 bin 758 kilometre uzağında bir yolculuk yapmıştı. Bilim insanları o dönemde, sönük olması sebebiyle asteroidin gelişini görmemişti.

JP'nin haberinde 2018 AH'in muhtemel çarpışının, Tunguska Olayı diye bilinen asteroit çarpmasına benzeyebileceğini yazdı.

1908'de Rusya'nın Sibirya bölgesinde gerçekleşen olayda 50 ila 190 metre büyüklüğünde bir asteroit Dünya yüzeyinin yaklaşık 5 ila 24 kilometre kadar üzerinde patlamıştı.

Olay sonrasında kabaca 3-30 megaton enerji açığa çıktığı düşünülüyor. Bu, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının etkisinin 185 katına denk.

Öte yandan 27 Aralık'tan sonra Dünya'ya 2028'e kadar bir asteroidin yaklaşması beklenmiyor. Bu tarihte yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki 2001 WN5'in 248 bin kilometre mesafeden geçiş yapacağı düşünülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Jerusalem Post