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Avrupa'dan yapay zeka alanını güçlendirme adımı

Avrupa'dan yapay zeka alanını güçlendirme adımı

30.07.2026 19:24:00
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AA
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Avrupa'dan yapay zeka alanını güçlendirme adımı

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırmak ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla Avrupa genelinde 7'ye kadar yapay zeka giga fabrikasının kurulmasına yönelik ihale sürecini başlattı.
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AB Komisyonu, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki rekabet gücünü ve teknolojik egemenliğini artırmayı hedefleyen 7'ye kadar yapay zeka giga fabrikasının kurulması için ihale sürecini başlattığını açıkladı.

Açıklamada, "Sektörün öncülüğünde ve AB ile ulusal kaynaklardan sağlanan 10 milyar avroya varan finansman desteğiyle yürütülen bu girişimin, Birlik genelinde en az 20 milyar avroluk özel yatırımı harekete geçirmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Girişimin Avrupa'nın yapay zeka hesaplama kapasitesini önemli ölçüde artıracağı belirtilen açıklamada, startup'ların, büyüme aşamasındaki şirketlerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), sanayi kuruluşlarının, akademi ve kamu kurumlarının ileri düzey yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyduğu yüksek kapasiteli altyapıya erişim sağlayacağı bildirildi.

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Açıklamada, yapay zeka giga fabrikalarının gelişmiş yapay zeka işlemcileri, yazılım ve bulut teknolojileri, yüksek hızlı bağlantı altyapısı ile enerji verimli veri merkezlerini bir araya getireceği kaydedilerek, Avrupa genelinde kurulacak 19 yapay zeka fabrikasından oluşan ağla birlikte bu yapının, Avrupa'nın teknolojik liderliğini, dayanıklılığını ve stratejik özerkliğini güçlendireceği vurgulandı.

Girişimin, Avrupa'nın kendi kuralları ve değerlerine uygun biçimde yapay zeka geliştirebilmesini sağlayacağı vurgulanan açıklamada, bu fabrikalarda geliştirilen yapay zeka teknolojilerinin veri koruma, güvenlik ve etik konularında AB standartlarına uyacağına işaret edildi.

AB, yapay zeka alanında ABD ve Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka

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