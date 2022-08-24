Avrupa'da bir ilk: Belçika'da hastaneler arasında drone ile insan dokusu taşındı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 06:39

Getty Images Anvers (Antwerp) kentinde ilk defa iki hastane arasında drone ile insan dokusu taşındı

Yusuf Özkan, Lahey

Avrupa'da ilk kez Belçika’nın Anvers (Antwerp) kentindeki iki hastane arasında drone ile insan dokusu taşındı.

Başarıyla sonuçlanan test uçuşunun, drone'ların insan organı ve dokusu taşınması da dahil tıbbi alanda kullanımının yaygınlaşması konusunda önemli bir adım olduğu belirtildi.

Deneme uçuşunda, ameliyat sırasında alınan bir doku, patolojik anatomi laboratuvarında analiz edilmek üzere Anvers’teki Middelheim Hastanesi’nden Sint-Augustinus hastanesine taşındı.

Özel bir yöntemle dondurulan doku örneğinin taşındığı mesafe 1,2 kilometreydi.

Doku yüklü drone yerden 80 metre yükseklikte ve saatte 36 kilometre hızla uçarak iki hastane arasındaki mesafeyi 4 dakikada kat etti.

Güvenlik nedenleriyle, drone mümkün olduğunca yeşil alanların ve seyrek nüfuslu bölgelerin üzerinden uçtu.

Test aşaması sona erdiğinde drone'lar saatte 60 kilometre hızla uçacak.

Anvers Hastaneler Birliği (ZNA) sözcüsü Tom Van de Vreken, kamu yayıncısı VRT’ye yaptığı açıklamada, drone yönteminin karayolu trafiğinden çok daha hızlı ve daha güvenilir olduğunu söyledi.

Van de Vreken, "Havada trafik sıkışıklığı veya trafik ışığı yok. Ayrıca dronelar pil veya hidrojenle çalışıyor, bu yüzden zararlı gazlar yaymıyor. Üçüncüsü, komuta ve kontrol merkezindeki bazı drone operatörleri birden fazla cihazı izleyebiliyor" dedi.

ZNA Başkanı Els Van Doesburg, zamanında teslimatın bir hastane için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Havada trafik sıkışıklığının olmaması, güvenilir uçuş süresi sağlıyor. Trafik olmadığında Jan Palfijn Hastanesi’nden alınan bir numunenin, 13 kilometre uzaklıkta bulunan Middelheim'daki merkez laboratuvara ulaşması kara yoluyla 21 dakika sürer. Bir drone ise, bu mesafeyi 10 dakikada kat eder” diye konuştu.

Drone'lar 2021’de çıkarılan yeni Avrupa havacılık mevzuatı ile giderek daha fazla günlük yaşamın parçası haline geliyor.

2023’te yürürlüğe girecek ek mevzuatın drone kullanımını daha da yaygınlaştırması bekleniyor.

Anvers’teki gibi test uçuşlarının, mevzuatı daha da geliştirmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Belçika’daki hastaneler 2024 yılına kadar drone'ların tıbbi kullanımını yaygın bir uygulama haline getirmeyi hedefliyor.

Test uçuşu Anvers’teki drone operatörü Helicus ortaklığında gerçekleştirildi. Helicus, Haziran ayında Avrupa'da görüş alanı dışında kentsel alanlar üzerinde drone uçurmasına izin verilen ilk şirket oldu.