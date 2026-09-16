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Avustralya'nın sömürgeleşmeden önceki yerli nüfusu, önceki tahminlerden çok daha fazlaydı

Avustralya'nın sömürgeleşmeden önceki yerli nüfusu, önceki tahminlerden çok daha fazlaydı

16.09.2026 23:38:00
Güncellenme:
AA
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Avustralya'nın sömürgeleşmeden önceki yerli nüfusu, önceki tahminlerden çok daha fazlaydı

Araştırmacılar, Avustralya'da sömürgeleştirme öncesinde Aborjin ve Torres Strait Adalı yerli halk nüfusunun daha önce tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ve Avrupalıların kıtaya gelişinden sonraki 70 yılda bu nüfusun yaklaşık yüzde 93'ünün hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
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Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya'da yürütülen çalışma kapsamında bilim insanları, 1930'larda toplanan antropolojik verilere dayanan nüfus tahminleri, bilgisayar modellemeleri, etnografik gözlemler ile arkeolojik ve genetik verileri inceledi.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, önceki tahminlerde 250 bin ila 1 milyon arasında olduğu belirtilen sömürgeleştirme öncesindeki yerli halk nüfusunun aslında yaklaşık 2,22 milyon olabileceğini belirledi.

18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyıl boyunca yaklaşık 2,06 milyon yerli Avustralyalının hastalıklar, katliamlar, yerinden edilme ve sömürgeleştirmeyle bağlantılı nedenler sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini belirten araştırmacılar, ilk İngiliz filosunun 1788'de Avustralya'ya ulaşmasından yaklaşık 70 yıl sonra, sömürgeleştirme öncesindeki yerli nüfusun yalnızca yüzde 7'sinin hayatta kaldığını hesapladı.

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Araştırmacılar, Avustralya'nın yerli nüfusunun 1950'lerden bu yana yeniden artış gösterdiğini, bu artış eğiliminin devam etmesi halinde sömürgeleştirme öncesi nüfus seviyesine ancak 2047'de ulaşılabileceğini öngördü.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Corey Bradshaw, önceki çalışmaların hem ölümcül hastalıkların hem de sınır bölgelerinde yaşanan şiddetin yerli nüfus üzerindeki etkisini olduğundan düşük tahmin ettiğini aktardı.

Yalnızca çiçek hastalığının, sömürgeleştirmenin ilk 10 yılında ülkenin doğu kıyısında yaklaşık 220 bin yerli Avustralyalının ölümüne yol açmış olabileceğini kaydeden Bradshaw, veri tabanlarında kayıt altına alınan katliamların yaşananların "yalnızca görünen kısmını" oluşturduğuna ve sınır bölgelerindeki şiddetin büyük bölümünün kayıt altına alınmamış olabileceğine dikkati çekti.

Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Larissa Behrendt ise araştırmanın bulgularının "1788'den sonra yaşananların boyutunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini" ortaya koyduğunu ifade etti.

Çalışmanın sonuçları "Nature Human Behaviour" dergisinde yayınlandı.

İlgili Konular: #sömürge

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