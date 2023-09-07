Ay'ın karanlık yüzünde gizli yapılar keşfedildi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 18:20

Güncelleme: 07.09.2023 - 18:20

Ay, tarihsel olarak insanlar için büyüleyici bir gök cismi olmuştur. Ancak, Ay'ın uzak tarafı hala birçok sırrı barındırıyor gibi görünüyor. Yapılan yeni bir çalışma, Ay'ın uzak tarafında gömülü yapıların varlığını ortaya çıkardı ve bu, Ay'ın jeolojik tarihine ilişkin önemli bilgiler sunabilir.

Ay, yörüngede dönerken her zaman aynı tarafını Dünya'ya bakacak şekilde konumlanıyor. Ay'ın karanlık yüzeyinin derinliklerine gömülü yapılar, bu uzak tarafın keşfi sırasında ortaya çıktı.

Bu ilginç keşif, Çin'in Chang'e-4 keşif aracı tarafından toplanan verilere dayanıyor. Bu veriler, önceki yer radarlarından farklı olarak daha derinlere ulaşabilen bir teknoloji kullanılarak elde edildi. Bu gelişmiş Yer Radarı (GPR) teknolojisi sayesinde, Ay'ın yüzeyinin altındaki katmanlar daha ayrıntılı bir şekilde incelendi.

DÜNYANIN AY'DAN KOPTUĞUNU DESTEKLİYOR

Araştırmacılar, bu çalışma sırasında Ay'ın yüzeyinin alt 300 metrelik bölgesinde milyarlarca yıl önce meydana gelmiş bir dizi bazalt patlamasına işaret eden katmanlar keşfettiler. Bu, Ay'ın jeolojik evrimi hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Ayrıca, bu keşif Ay'da lav püskürten volkanların milyarlarca yıl önce varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu, Ay'ın oluşumuyla ilgili teorilere yeni bir bakış açısı getirebilir. "Dev Darbe Hipotezi" olarak bilinen teoriye göre, Dünya ile Mars büyüklüğündeki bir gezegenin çarpışmasıyla Ay oluştu. Bu çarpışma, Ay'ın kökenine dair önemli bir açıklama sunuyor gibi görünüyor.

Ayrıca, bu çalışma sayesinde Ay'ın çekirdeğindeki maddelerin dağılımı hakkında da bilgi elde edildi. Dünya'daki çekirdek maddelerinin Ay'da daha düşük konsantrasyonlarda bulunması, bu çarpışmanın ne kadar büyük ve etkili olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Ay'ın uzak tarafındaki bu gizemli yapılar, bilim insanlarına Ay'ın tarihini ve oluşumunu daha iyi anlama fırsatı sunuyor. Bu keşif, Ay'ın evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.