Başka gezegende hayatta kalmanız karakterinize bağlı: İşte uzay için ideal kişilik tipi

Yayınlanma: 03.09.2023 - 18:20

Güncelleme: 03.09.2023 - 18:20

Dünya dışında bir gezegende yaşam, bilim kurgu filmlerinden gerçeğe dönüşen bir hedef olarak önümüzde duruyor. Ancak bu uzak dünyalarda yaşam, sadece fiziksel değil, aynı zamanda kişilik özellikleri açısından da bir takım zorluklarla karşı karşıya. Virginia merkezli George Mason Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, bu zorlukları inceleyerek en uygun kişilik tiplerini belirledi.

Araştırmacılar, Mars gibi bir gezegende "istikrarlı bir koloni" oluşturmanın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak bu çalışmayı gerçekleştirdi. Mars'ta yaşamın temel ihtiyaçları olan hava, su, gıda üretimi ve atıkların uzaklaştırılması gibi kritik görevlerin yanı sıra her görev için gerekli becerileri de değerlendirdiler.

Bu incelemeler sonucunda, dört farklı kişilik tipi tanımlandı:

UYUMLU

Düşük rekabetçilik ve agresiflik özellikleri taşıyan bu kişilik tipi, katı rutinlere takılmamakla bilinir.

SOSYAL

Orta düzeyde rekabetçi, dışa dönük ve sosyal etkileşime ihtiyaç duyan ancak katı rutinlere bağlı olmayan kişilikler olarak tanımlanır.

TEPKİSEL

Orta düzeyde rekabet gücüne sahiptir ve katı rutinlere sıkı sıkıya bağlıdır.

NEVROTİK

Yüksek rekabet gücü, son derece agresif ve değişikliklere uyum sağlama konusunda zorlanan bir yeteneğe sahiptir.

UZAYDA YAŞAYABİLECEK KİŞİLİK TİPİ NEDİR?

Uzmanların açıklamalarına göre "uyumculuk" kişilik tipinin, model süresince hayatta kalan tek kişilik tipi olduğu öğrendildi. Bu kişilik tipi, muhtemelen en yüksek başa çıkma kabiliyetine sahiptir. Diğer kişilik tipleri ise farklı derecelerde başarılı olmuştur.

Araştırmacılar, gelecekteki çalışmalarda bu kişilik tiplerinin oranlarını ayarlayarak daha düşük bir başlangıç nüfus büyüklüğünün mümkün olabileceğini öne sürdüler.