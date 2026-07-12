Bellek krizi 2027 yılında daha kötü hale gelecek

Yapay zeka destekli çalışmaların atmasının ardından bellek krizi de baş gösterdi. İhtiyaca yönelik üretim yapamayan şirketlerde maliyetler yükselmeye ve fiyatlar artmaya başladı. Hem yeteri kadar üretim yapılmadığı hem de fiyatlar çok yüksek olduğu için bir krize dönüşen bellek sorununun 2027 yılında çok daha kötü bir hale geleceği öngörülüyor.

SK Hynix CEO’su Kwak Noh-jung, bellek krizi açısından 2027’nin en kötü yıl olacağını belirtirken sıkıntıların 2030’a kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Hatta Noh-jung'a göre şirketin müşteri talebinin 2030'dan sonra bile arz kapasitelerinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Bellek krizinin en büyük faturası ise kullanıcılara çıkacak gibi duruyor. Zira PC'ler başta olmak üzere konsollar, tabletler ve diğer elektronik cihazların fiyatları özellikle 2027 yılından sonra büyük artış gösterecek gibi duruyor.