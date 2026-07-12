Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bellek krizi 2027 yılında daha kötü hale gelecek

Bellek krizi 2027 yılında daha kötü hale gelecek

12.07.2026 21:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bellek krizi 2027 yılında daha kötü hale gelecek

Bir süre önce tekrar başlayan bellek krizi derinleşmeye devam ediyor. SK Hynix CEO'su tarafından aktarılan bellek krizine yönelik görüşe göre sorun 2027 yılında en kötü haline gelecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yapay zeka destekli çalışmaların atmasının ardından bellek krizi de baş gösterdi. İhtiyaca yönelik üretim yapamayan şirketlerde maliyetler yükselmeye ve fiyatlar artmaya başladı. Hem yeteri kadar üretim yapılmadığı hem de fiyatlar çok yüksek olduğu için bir krize dönüşen bellek sorununun 2027 yılında çok daha kötü bir hale geleceği öngörülüyor.

SK Hynix CEO’su Kwak Noh-jung, bellek krizi açısından 2027’nin en kötü yıl olacağını belirtirken sıkıntıların 2030’a kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Hatta Noh-jung'a göre şirketin müşteri talebinin 2030'dan sonra bile arz kapasitelerinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Bellek krizinin en büyük faturası ise kullanıcılara çıkacak gibi duruyor. Zira PC'ler başta olmak üzere konsollar, tabletler ve diğer elektronik cihazların fiyatları özellikle 2027 yılından sonra büyük artış gösterecek gibi duruyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #bellek krizi

İlgili Haberler

Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu
Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu Sosyal medya platformu Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu.
Dış gebelik tanısına yönelik yapay zeka çalışması literatüre girdi
Dış gebelik tanısına yönelik yapay zeka çalışması literatüre girdi Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi.
Apple
Apple "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla iki eski çalışanı ve OpenAI'a dava açtı ABD'li teknoloji devi Apple, iki eski çalışanı ile yapay zeka şirketi OpenAI'a yeni tüketici donanımları geliştirmek amacıyla şirketin "ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları" gerekçesiyle dava açtı.