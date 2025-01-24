Beyin hastalıklarına karşı ortak projeler yürütülecek

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:35

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:35

Teknolojik imkanların artmasıyla dünya genelinde beyin ve sinir hastalıklarının tedavisinden hastaların bakımına kadar farklı alanlara yönelik araştırmalar yoğunlaşırken bu konulardaki projelere TÜBİTAK aracılığıyla 225 bin avroya kadar destek sağlanacak.

Avrupa'da beyin ve sinir hastalıkları alanındaki araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu "Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND)" kapsamında yeni proje çağrısı yapıldı.

Programla, söz konusu hastalıkların araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler araştırılacak. Bu yıl özellikle bu tür hastalıkların orta ve geç evrelerine odaklanan sağlık ve sosyal bakım harcamalarına ilişkin projelere öncelik verilecek. Çağrı kapsamında proje önerilerinin, Alzheimer, demans, Parkinson ve ilgili hastalıklar, prion hastalıkları, motor nöron hastalıkları, Huntington, spinoserebellar ataksi, SMA ve diğer nörodejeneratif hastalıklardan birini veya birkaçını hedeflemesi gerekiyor.

HASTALARIN BAKIM KALİTESİNİ ARTIRACAK PROJELERE DE ODAKLANILACAK

Bu kapsamda, hastalık seyrine ve tedavi yöntemlerine ilişkin ihtiyaçların araştırılması, etkili müdahaleler ve önleme için modellerin oluşturulması gibi araştırma alanlarına odaklanması önem taşıyor.

Avrupa veya ötesindeki bölgeler ve ülkeler genelinde sosyobilişsel testlerin kullanımına ilişkin yönergelerin geliştirilmesi, standartlaştırılmış işletim prosedürlerinin uyumlu hale getirilmesi, kişi merkezli ve halk sağlığı yaklaşımlarının oluşturulması için etkili destek sağlanması konuları da projelerde aranacak.

Program kapsamında, farklı demans türlerinin araştırılarak, hastaların bakım kalitesini artıracak, farklı konut çözümleri sunacak, huzurevlerine ve demans köylerine kadar alternatif yöntemler geliştirecek sonuçların da ortaya konulması hedefleniyor

ÇAĞRIYA SUNULACAK PROJE KRİTERLERİ

Proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az 3, en fazla 6 ülkeden koordinatör içerecek şekilde oluşturulması gerekiyor. Projelerin süresi en fazla 3 yıl olacak. Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer oluşturan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Söz konusu çağrı kapsamında Türkiye'den sunulacak proje önerileri, "TÜBİTAK Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında desteklenecek.

Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç, proje başına 225 bin avroyu, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 125 bin avroyu, özel kuruluşlar için 225 bin avroyu aşamayacak.

Projeler 2026'da başlayacak

Türkiye'den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK'a başvuru yapılması zorunlu tutuldu. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi üzerinden yalnızca elektronik imza kullanılarak yapılabilecek.

Bu kapsamda 1. aşama önerilerin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih 4 Mart, TÜBİTAK'a sunulması için 12 Mart olarak belirlendi.