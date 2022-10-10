Beynimizden gönderilen 'sinir sinyalleri' ilk kez görüntülendi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:22

Bilim insanları, beyinden gönderilen sinir sinyallerini görüntülemeyi başardı. Özel fotoğrafçılık teknikleri ile özel bir görüntüleme teknolojisini kullanan uzmanlar, tarihe geçecek bir işe imza atmış oldu.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, tarihe geçecek bir işe imza attılar. Özel bir kamera sistemi kullanan uzmanlar, bu kameralar ile sinir hücrelerinden gönderilen sinyallerin görüntüsünü kaydetmeyi başardılar.

70 TRİLYON KARE KAYDEDEBİLECEK HIZDA

Webtekno'da yer alan habere göre bilim insanları, amaçlarına ulaşabilmek için Diff-CUP isimli ultra hızlı fotoğrafçılık teknolojisinden faydalanarak özel bir kamera geliştirdileri. Bu kameralar, saniyede 70 trilyon kare kaydedebilecek kadar hızlıydı. Ancak bu kamera tek başına yeterli değildi.

Uzmanlar, kamerayı interferometre isimli bir cihazla birleştirdiler ve sinir hücrelerinden geçen sinyallerin en temel anlatımıyla renklendirmeyi başardılar. İnterferometre ile gönderilen lazer ışınları ile "aydınlatılan" sinyaller, Diff-CUP ile görüntülenmiş oldu.

Şu ana kadar ne anlattığımızı anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Şimdi sizlere, yukarıdaki görüntünün ne anlama geldiğini anlatacağız. Bildiğiniz üzere vücudun kontrol merkezi beyin. Sinir sistemimiz, beyinden gelen komutları organlarımıza/uzuvlarımıza, dışarıdan gelen uyaranları da beynimize iletiyor.

SİNİRLERİN İLETİM HIZI SANILANDAN ÇOK DAHA HIZLI

Biz bir şeye dokunduğumuzda yumuşak mı sert mi olduğunu, sinir hücrelerimizin gönderdiği sinyalleri beynimizin yorumlaması sonucunda algılıyoruz. Bilim insanları, farklı farklı sinir hücrelerine ait sinyal geçişlerini görüntülediler. Yukarıda, sinyallerin farklı farklı zamanlarda görünmesinin nedeni de tam olarak bu. Öyle ki sinirlerin iletim hızı 4 m/s ila 120 m/s aralığında değişiyor. Bu da beyinden gönderilen bir sinir sinyalinin hedeflenen noktaya ulaşmasının süresini değiştirir. Bu arada; buradaki süreden kastımız dakika ya da saniye değil. Bir insanın beyninden gönderilen bir sinyal, sadece milisaniyeler içerisinde ayak ucuna ulaşabilir...