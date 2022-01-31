Bilgisayarla 100 bin yeni virüs keşfedildi
Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir süper bilgisayarı kullanarak 100 bin yeni RNA virüsü keşfetti.
Yeni keşif, bilinen RNA virüslerinin sayısını 10 katına çıkardı. Genetik materyali RNA olan virüslere RNA virüsü adı veriliyor. Kovid-19 pandemisine neden olan Sars-Cov-2 de bir RNA virüsü.
Dahası, bu 100 bin virüs içinde 9 yeni koronavirüs de yer alıyor. Katalogda ayrıca, karaciğer yetmezliğine sebep olan hepatit D virüsüyle akraba 300'den fazla virüs bulunuyor.
Bilim insanlarına göre bu tür kapsamlı keşifler, insanların yanı sıra çiftlik hayvanları ve nesli tükenmekte olan türleri etkileyen virüslerin daha hızlı belirlenmesini sağlayabilir.
Saygın bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmanın başyazarı Dr. Artem Babaian, Amazon'un bulut bilişim platformları sağlayan yan kuruluşu Amazon Web Services'la işbirliği yaptıklarını aktardı.
Bu işbirliği sonucunda üniversite bünyesinde kurulan Bulut İnovasyon Merkezi'nde 22 bin 500 işlemciye eşdeğer güce sahip bir süper bilgisayar oluşturdu. Araştırmaya da Serratus Projesi adı verildi.
Ekip bu bilgisayarı "absürt derece güçlü" diye niteledi. Dr. Babaian'ın aktardığına göre eski moda bir süper bilgisayarla bu keşfi yapmak bir yıldan uzun sürebilirdi.
Süper bilgisayar, dünya genelinde 5,7 milyon biyolojik örnekten alınan 20 milyon gigabaytlık gen dizisi verilerini analiz etti ve bir RNA virüsünün varlığını gösteren belirli genleri saptadı. Bu örnekler 13 yıldır toplanıyordu ve buz çekirdeklerinden hayvan gübresine kadar bir dizi örneği içeriyordu.
Dr. Babaian, süper bilgisayarla yapılan bu tür araştırmaların tıp bilimine katkısını şöyle özetledi:
"Örneğin, biri ABD'de kökeni bilinmeyen bir viral enfeksiyonla hastaneye başvurursa, veritabanında yaklaşık iki dakikada arama yapabilirsiniz. Sonunda bu virüsü, örneğin Afrika'da 2012'de tespit edilen bir örnekle ilişkilendirebilirsiniz."
Kaynak: Independent Türkçe
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