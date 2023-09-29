Bilim insanları dünyanın en korkunç sesini üretti: 'Binlerce sesin çığlığı'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 20:30

Güncelleme: 29.09.2023 - 20:30

Bazı bilim insanları, gezegenimizin iklim krizi gibi acil meselelerine odaklanırken, diğerleri ise dünyanın en ürkütücü sesini tekrar yaratmak gibi oldukça ilginç bir göreve girişti. Bu ürkütücü ses, Aztek Ölüm Düdüğü olarak bilinen tarihi bir eserden geliyor ve "binlerce cesedin çığlığı" olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, modern teknolojiyi kullanarak Aztek Ölüm Düdüğü'nün unutulmaz notalarını 3D baskı ile yeniden canlandırdılar. Bu yeni düdükler, Meksika'da bir iskeletle birlikte bulunduğu bildirilen kafatası şeklindeki orijinal esere benziyor. Bu kafatası şeklindeki düdüğün, Aztek ritüellerinde önemli bir rol oynadığına inanılıyor.

3D baskılı Aztek Ölüm Düdüğü'nün bir gösterimi, bilimsel deneyleriyle tanınan Action Lab adlı bir YouTube kanalı aracılığıyla paylaşıldı. Video sunucusu James J. Orgill, "Bu, dünyanın en korkunç sesi olarak kabul ediliyor. İster inanın ister inanmayın, bu bir insan çığlığı değil. Ölüm düdüğünün çıkardığı ses doğuştan kalbinize korku salıyor" dedi.

İLK OLARAK 1999 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Orijinal Aztek Ölüm Düdüğü, ilk olarak 1999 yılında Mexico City'deki bir Aztek tapınağının kazısı sırasında başsız bir iskeletin elinde bulundu. Arkeologlar başlangıçta bunu sadece bir biblo ya da oyuncak olarak değerlendirdi, ancak 15 yıl sonra bir bilim insanı düdüğün deliğine üflemeye cesaret ettiğinde ürkütücü bir keşif yapıldı: düdük, insan çığlığına benzer bir ses çıkarıyordu.

Aztekler, Mexica olarak da bilinen göçmen bir halk olarak Mezoamerika'ya geldi ve MS 1325 yılında başkentleri Tenochtitlan'ı kurarak büyüdüler. Ancak, MS 1521'de İspanyol hükümetinin gelmesiyle Aztek İmparatorluğu çöktü.