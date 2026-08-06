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Bilim insanları "glueball" parçacığına ilişkin güçlü kanıt elde etti

Bilim insanları "glueball" parçacığına ilişkin güçlü kanıt elde etti

6.08.2026 18:00:00
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Bilim insanları

Çinli bilim insanları, uzun süredir kuramsal açıdan varlığı öngörülen ancak deneysel olarak kanıtlanamayan yeni bir madde türü olan "glueball"ın (yapışkan top) varlığına dair güçlü kanıt elde etti.
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Xinhua ajansının haberine göre​​​​​​​, Çin Bilimler Akademisi Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsünden yapılan açıklamada, keşfin Pekin Elektron Pozitron Çarpıştırıcısı'nda yürütülen "Pekin Spektrometresi III (BESIII)" uluslararası işbirliği deneyi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Bilim insanları ilk olarak 2011 yılında "X(2370)" olarak adlandırılan bir parçacık tespit etmişti. 2024'te tamamlanan ölçümler de dahil olmak üzere yapılan sonraki çalışmalar, bu parçacığın özelliklerinin teorik olarak tahmin edilen "glueball" ile örtüştüğünü ortaya koymuştu.

Parçacık fiziğine göre, atom çekirdeğindeki proton ve nötronları oluşturan kuarklar, maddenin en temel yapı taşları ve bir arada durabilmeleri için "gluon" adı verilen yapıştırıcı parçacıklara ihtiyaç duyuyor.

Son araştırmada ise ekibin, "gluonların" birbirleriyle bağlanarak yeni bir madde türü oluşturabileceği yönündeki teorik öngörüyü doğruladığı ifade edildi.

Bu bulgunun yaklaşık 50 yıldır süren "glueball" arayışındaki en net deneysel kanıt olduğu belirtiliyor.

İlgili Konular: #bilim #madde

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