Bir banka 3 yıl içinde 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanımını artıracak
Singapur'un en büyük bankalarından DBS, gelecek 3 yıl içinde farklı pozisyonlardaki yaklaşık 4 bin sözleşmeli çalışanı işten çıkararak bu görevlerde yapay zekadan yararlanmayı planladığını açıkladı.
Yerel basındaki haberlere göre, DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen konferansta yapay zekanın bankacılık sektöründeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Yapay zekanın insanların yaptığı işleri daha fazla üstlenmesini beklediğini ifade eden Gupta, "Güncel tahminime göre, gelecek 3 yıl içinde iş gücümüzü yaklaşık 4 bin kişi ya da yüzde 10 azaltacağız." ifadesini kullandı.
9 BİN ÇALIŞANIN YARISINI ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYOR
Gupta, işten çıkarmaların sözleşmeli çalışanlardan oluşacağını, buna karşılık yapay zeka ile bağlantılı yaklaşık 1000 yeni pozisyon açmayı planladıklarını vurguladı.
Söz konusu işten çıkarmaların hangi pozisyonları etkileyeceği hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Yaklaşık 41 bin kişiye istihdam sağlayan DBS Bank bünyesinde 8 ila 9 bin sözleşmeli çalışan bulunuyor.
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