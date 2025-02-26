Bir banka 3 yıl içinde 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanımını artıracak

Singapur'un en büyük bankalarından DBS, gelecek 3 yıl içinde farklı pozisyonlardaki yaklaşık 4 bin sözleşmeli çalışanı işten çıkararak bu görevlerde yapay zekadan yararlanmayı planladığını açıkladı.

Bir banka 3 yıl içinde 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanımını artıracak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 08:17

Yerel basındaki haberlere göre, DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen konferansta yapay zekanın bankacılık sektöründeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın insanların yaptığı işleri daha fazla üstlenmesini beklediğini ifade eden Gupta, "Güncel tahminime göre, gelecek 3 yıl içinde iş gücümüzü yaklaşık 4 bin kişi ya da yüzde 10 azaltacağız." ifadesini kullandı.

9 BİN ÇALIŞANIN YARISINI ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYOR

Gupta, işten çıkarmaların sözleşmeli çalışanlardan oluşacağını, buna karşılık yapay zeka ile bağlantılı yaklaşık 1000 yeni pozisyon açmayı planladıklarını vurguladı.

Söz konusu işten çıkarmaların hangi pozisyonları etkileyeceği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Yaklaşık 41 bin kişiye istihdam sağlayan DBS Bank bünyesinde 8 ila 9 bin sözleşmeli çalışan bulunuyor.


İlgili Haberler

Beynin ne kadar hızlı yaşlandığını ölçebilen yapay zeka modeli

Beynin ne kadar hızlı yaşlandığını ölçebilen yapay zeka modeli
Yandex, yapay zeka destekli arama ve haritaları genişletiyor

Yandex, yapay zeka destekli arama ve haritaları genişletiyor
Hollywood etkisi nedeniyle yapay zekadan korkuluyor

Hollywood etkisi nedeniyle yapay zekadan korkuluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler