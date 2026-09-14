BlizzCon 2026'da neler duyuruldu?

Blizzard, BlizzCon 2026 kapsamında en büyük oyun serileri için önemli duyurular gerçekleştirdi. Etkinliğin en dikkat çekici gelişmeleri arasında Diablo V, yeni bir StarCraft oyunu, World of Warcraft: Forever, Warcraft III için yeni içerikler ve Overwatch için kapsamlı güncellemeler yer aldı.

Blizzard ayrıca oyun evrenlerini televizyon ve dijital platformlara taşımaya yönelik yeni projelerini de bu etkinlikte açıklamış oldu. Şirket, Netflix ile kurduğu ortaklık kapsamında Diablo evreninde geçen yeni bir animasyon dizisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Diablo V duyuruldu

BlizzCon 2026'nın en dikkat çeken duyurularından biri Diablo V oldu. Blizzard, serinin yeni oyununu duyurdu ve yapımın 2029'un ilkbaharında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Diablo V'nin hikayesinde Sanctuary'nin artık düşmüş olduğu ve Diablo'nun savaşı kazandığı bir dünya anlatılacak. Önceki oyunların aksine oyuncuların temel amacı Diablo'nun dünyayı ele geçirmesini engellemek olmayacak. Yeni oyunda, şeytani güçlerin hakimiyet kurduğu Sanctuary'de hayatta kalmaya çalışan karakterlere odaklanılacak.

Blizzard'ın yayınladığı ilk tanıtım, serinin şimdiye kadarki en karanlık dönemlerinden birini ele alacağını kantılıyor. Oyunun oynanış mekanikleri ve diğer ayrıntıları ise henüz açıklanmadı.

Diablo IV'e Amazon sınıfı geliyor

Blizzard, Diablo V'nin yanı sıra Diablo IV için de gelecek planlarını açıkladı. Serinin Diablo II döneminden tanınan Amazon sınıfı, Diablo IV'e getiriliyor. Amazon, 2027'nin ilk yarısında oyuna eklenecek. Sınıf; mızrak, cirit ve menzilli saldırılar üzerine kurulu oynanış yapısıyla Sanctuary'ye geri dönecek.

Bunların yanı sıra Blizzard, Diablo serisinin 30. yıl dönümü kapsamında Diablo IV'e özel Season of Hell's Legacy sezonunu getireceğini duyurdu.

15 Eylül'de başlayacak sezon, serinin geçmişinden önemli unsurları Diablo IV'e taşıyacak. Prime Evil karakterleri, Deckard Cain ve serinin farklı dönemlerinden esinlenen ekipmanlar yeni sezonda yer alacak.

Oyuncular ayrıca Diablo tarihine gönderme yapan çeşitli ödüller ve içeriklerle karşılaşacak.

Diablo IV'ün Nintendo Switch 2 sürümü de resmen duyuruldu. Oyun, 15 Eylül 2026'da Nintendo'nun yeni konsolunda oynanabilir hale gelecek. Switch 2 sürümü, Diablo IV'ün mevcut içeriğini yeni platforma taşıyacak.

StarCraft geri geliyor

Yeni StarCraft, serinin geleneksel gerçek zamanlı strateji (RTS) yapısından önemli ölçüde ayrılacak. Yeni oyun, açık dünya nişancı olarak geliştiriliyor ve 2030 ilkbaharında piyasaya çıkması planlanıyor.

Oyunun geliştirilmesinde Ubisoft ve Far Cry serisindeki çalışmalarıyla tanınan Dan Hay karşımıza çıkıyor. Oyunun ilk tanıtım videosu, Zerg tehdidiyle karşı karşıya kalan insan birliklerine odaklanıyor.

Blizzard'ın uzun süredir büyük güncellemeler almayan MOBA oyunu Heroes of the Storm'a yeni oynanabilir kahraman olarak Nexus'a katılacak. Karakter 28 Eylül'de oyuna eklenecek ve 14 Eylül'de sunucularında test edilmeye başlanacak.

Overwatch'a vampir temalı yeni destek kahramanı Doctrine eklenecek. Sezon 5'in yeni kahramanı Doctrine, vampirlerden esinlenen bir Support karakteri olacak. Karakterin yanında yarasa benzeri dronelar bulunacak ve yaşam enerjisini kullanmaya dayalı yeteneklere sahip olacak.

World of Warcraft: Midnight'ın yeni güncellemesi Eclipse oldu. Eclipse adını taşıyan 12.2 güncellemesi, oyuncuları yeniden Xal'atath ile karşı karşıya getirecek. Karakterin amacı Azeroth'un Worldsoul'una ulaşmak olacak.

World of Warcraft: The Last Titan için ilk ayrıntılar paylaşıldı

Blizzard, Worldsoul Saga'nın son oyunu olan The Last Titan için de yeni bir tanıtım gerçekleştirdi.

Yapım, Azeroth'un geleceğini belirleyecek büyük çatışmanın son bölümünü oluşturacak. Blizzard, hikayenin Northrend'e dönüş içereceğini ve Warcraft evreninin 20 yılı aşkın tarihinden çok sayıda olayı bir araya getireceğini açıkladı.

The Last Titan hakkında daha kapsamlı bilgilerin 2027'nin başlarında paylaşılması bekleniyor.

World of Warcraft: Forever duyuruldu

Blizzard, World of Warcraft: Forever'ı Modern WoW ve WoW Classic'in yanında konumlandırılan üçüncü World of Warcraft deneyimi olarak tanımlıyor.

Oyunun 4 Kasım 2026'da çıkması planlanıyor. Beta süreci ise 17 Eylül'de başlayacak. World of Warcraft aboneliği veya Game Time sahibi oyuncular oyuna erişebilecek.

Hearthstone tarafındaki en büyük duyuru, oyuna yeni bir sınıfın eklenmesi oldu. Monk, Mart 2027'de Hearthstone'a katılacak. Blizzard'a göre Monk, oyuna altı yıl aradan sonra eklenen ilk yeni oynanabilir sınıf olacak.

Hearthstone'un yeni genişlemesi Reign of the Black Empire, 20 Ekim'de çıkacak.

Diablo evrenini Netflix'e taşınıyor

Blizzard, Netflix ile Diablo evreninde geçen yeni bir animasyon dizisi geliştirdiğini açıkladı. Projeyle ilgili hikaye, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Blizzard, bu ortaklığın yalnızca Diablo ile sınırlı kalmayabileceğini, farklı Blizzard evrenleri için de yeni projelerinin geliştirildiğini belirtti.