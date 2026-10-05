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Blue Origin, NASA'nın Ay üssü operasyonları için tasarlanan Power Tower'ı tanıttı

Blue Origin, NASA'nın Ay üssü operasyonları için tasarlanan Power Tower'ı tanıttı

5.10.2026 20:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Blue Origin, NASA'nın Ay üssü operasyonları için tasarlanan Power Tower'ı tanıttı

Özel uzay şirketi Blue Origin, NASA'nın Ay üssü operasyonlarında kullanılmak üzere enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik tasarlanan Power Tower'ı tanıttı.
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NASA'nın Ay'daki programları 2022 yılında Artemis I ile başlamış ve 2026 yılında Artemis II ile devam etmiş ve  2027 yılında Artemis III ve 2028 yılında da Artemis IV ile devam etmesi planlanıyor. 

Milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin de NASA'nın planladığı Ay üssü operasyonlarında kullanılması adına Power Tower'ı geliştirdi. Power Tower, Ay'ın güney kutbu tarafında inşa edilmesi planlanan Moon Base'ın bu kurulum aşamasında ihtiyaç duyacağı elektrik gereksinimi için geliştirildi. 

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Bir güneş paneli sistemi olan Power Tower, dikey olarak açılıyor ve yaklaşık 20 metrie yüksekliğe kadar ulaşırken, 10 kilovattan fazla güç sağlıyor. 

Blue Origin'in açıklamasında, "Modüler mimarisi, gelecekteki yüzey ağlarını destekleyerek, gücü iniş aracının ötesine, en çok ihtiyaç duyan kısımlara kadar genişletecektir" denildi.

İlgili Konular: #Blue Origin

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