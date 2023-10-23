Bu bitkiler yangılarda yanmıyor! Peki nasıl?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:30

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:30

Brezilya'daki São Paulo Devlet Üniversitesi'nde (UNESP) görev yapan araştırmacılar, Cerrado olarak adlandırılan savan benzeri bir ekosistemde yetişen bitkilerin, kendilerini savunma ve yangın sonrası hızlı bir şekilde yeniden büyüme yeteneklerini inceledi. Bu bölge, tarih boyunca yangınlarla sık sık etkilenmiştir ve bitkiler, bu zorlu koşullara dayanabilmek için benzersiz adaptasyonlar geliştirmişlerdir.

UNESP'de doktora adayı olan Marco Antonio Chiminazzo, Cerrado bitkilerinin kalın kabuklarını koruma amacıyla geliştirdiklerini ve aynı zamanda yeraltı organları sayesinde hızla yeniden büyüyebildiklerini açıkladı. Bu mekanizmalar, bitkilerin yangınlar sırasında hayatta kalmasına yardımcı olmuş.

YER ALTINDA BÜYÜYEREK YANGINDAN KORUNUYOR

Araştırmacılar, Cerrado bölgesindeki odunsu bitkilerin yeraltı organlarını ve kabuk üretim oranlarını incelediler. Bu çalışma, bitkilerin hızla büyüyebildiği ve büyüme birimi başına 0,9 milimetreye kadar kabuk üretebildikleri sonucuna vardı. Bu, bitkilerin biyokütlesinin önemli bir kısmını yeraltında koruyarak yangınlardan kurtulabildikleri anlamına geliyor.

Bu keşifler, bitkilerin yangın sonrası yeniden büyüme yeteneklerini anlamamıza yardımcı oldu. Bitkiler, yeraltı tomurcuklarından yeniden büyümek için farklı stratejiler geliştirmişler. Bu stratejiler, bitkilerin yangın olaylarına karşı ne kadar iyi adapte olduklarını yansıtmaktadır.

Araştırmanın gelecekteki aşamaları, bitkilerin farklı yangın rejimlerine nasıl tepki verdiğini belirlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, dünya genelindeki farklı savanlarla karşılaştırmalar yaparak bu bulguların diğer bitki örtüsü türlerine de uygulanabilirliğini değerlendirecektir. Bu çalışma, doğanın zorlu koşullarına nasıl adapte olunduğunu anlama konusunda önemli bir adım atmaktadır.