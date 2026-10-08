Bu gece gökyüzüne bakmayı sakın unutmayın! Uzay Haftası'nda gözler 'uyanan ejderha'da

Uzay tutkunları için yılın en güzel haftası, görsel bir şölenle taçlanıyor. Her yıl Ekim ayının başlarında gerçekleşen ve adını Draco (Ejderha) takımyıldızından alan Draconid meteor yağmuru, bu gece (8 Ekim) saatlerinde en yüksek aktivitesine ulaşıyor.

Giacobini-Zinner kuyrukluyıldızının uzayda bıraktığı toz ve kaya parçalarının Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşan bu eşsiz doğa olayı, diğer meteor yağmurlarından farklı bir özelliğe sahip: İzlemek için gece yarısını veya sabaha karşı saatleri beklemenize gerek yok.

TÜRKİYE'DEN NASIL İZLENİR?

Ejderha meteor yağmuru, Kuzey Yarımküre'de yer alan Türkiye'den de net bir şekilde gözlemlenebilecek. Havanın kararmasıyla birlikte akşamın ilk saatleri, Draconidleri yakalamak için en ideal zaman dilimi.

Yüzünüzü Kuzeybatı yönüne, Ejderha takımyıldızına doğru çevirmeniz yeterli.

Çıplak gözle izlenebildiği için herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyacınız yok.

Gösterinin tadını tam anlamıyla çıkarabilmek için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir noktaya gitmek ve gözlerinizin karanlığa alışması için gökyüzüne en az 20 dakika bakmak büyük önem taşıyor. Uzay Haftası'nın bu özel gecesinde şanslıysanız, saatte ortalama 10 ila 20 arasında "kayan yıldız" görebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılından bu yana her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası (World Space Week), uzay bilimi ve teknolojilerinin insanlığın gelişimine sağladığı eşsiz katkıları kutlayan uluslararası bir etkinliktir. Dünya çapında 90'dan fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanan bu hafta, evrenin sırlarını merak edenleri, astronomi tutkunlarını ve geleceğin kaşiflerini tek bir ortak noktada buluşturuyor.

NEDEN ÖZELLİKLE 4 - 10 EKİM ARASI?

Bu tarihlerin seçilmesi kesinlikle bir tesadüf değil. Aksine, insanlığın uzay serüvenindeki en büyük iki dönüm noktasını temsil ediyor:

4 Ekim 1957: İnsan yapımı ilk Dünya uydusu olan Sputnik 1'in uzaya fırlatılması. Bu olay, insanlığın uzay çağını resmen başlatan tarihi adımdır.

10 Ekim 1967: Kısa adıyla "Uzay Antlaşması" olarak bilinen, Ay ve diğer gök cisimleri de dahil olmak üzere uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasını güvence altına alan uluslararası Magna Carta'nın yürürlüğe girdiği gündür.