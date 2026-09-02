Çalışır durumda nadir bir Apple I bilgisayar açık artırmaya çıkartılacak

Apple tarihinin bir parçası daha açık artırmaya çıkıyor. Bonhams müzayede evi çalışır durumdaki Apple I bilgisayarını ekim ayında açık artırmaya çıkacak. 2013 yılında aynı Apple I bilgisayarı bir açık artırmada 671 bin 400 dolara satılmıştı. Apple I'in ise 500 ila 800 bin dolar arasında bir değer ile satılması bekleniyor.

Yeni yapılan duyuruya göre açık artırma New York merkezli olarak 4 ila 14 Ekim tarihleri arasında çevrimçi yapılacak. Müzayede evi, bilgisayarın açık artırmaya çıkmasından önce eylül ayından ekim ayına kadar Amerika'nın farklı bölgelerinde Apple I'i sergilemeyi planlıyor.

1976 yılına ait olan Apple-I, 20'nci yüzyılda dikkat çeken cihazlardan biri olarak da anılıyor.

Apple-I Bilgisayar, Steve Wozniak tarafından 1975'te Homebrew Bilgisayar Kulübü'ne katıldıktan sonra, o dönemde mevcut olan mikrobilgisayarlarla ilgili deneyimlerinden ilham alınarak tasarlanıp, elle üretilmesiyle dikkat çekiyor. O zamana kadar, diğer mikrobilgisayarların dahili video çıkış özelliği bulunmuyordu ve çalıştırılmaları için önemli miktarda teknik bilgi ve ek parçalar gerektiriyordu. Çoğu, bir dizi anahtar veya teleprinter gibi diğer pahalı ve yavaş seçeneklere dayanıyordu.

Bu özel Apple I cihazı, elektrik mühendisi Fred Hatfield'in adıyla da anılıyor. Tahminlere göre günümüzde 75'ten az Apple I bilgisayarı var ve bunların çok azı çalışır durumda.

Açık artırmaya çıkacak cihazın anakartı, bilgisayarı tasarlayan Wozniak tarafından imzalanmış.