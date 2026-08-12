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Cam tasarımlı özel iPhone ne zaman çıkıyor?

Cam tasarımlı özel iPhone ne zaman çıkıyor?

12.08.2026 21:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cam tasarımlı özel iPhone ne zaman çıkıyor?

Apple, 20'nci yıla özel cam kaplı bir iPhone çıkartmayı düşünüyor. Şirketin, daha önce projeyi iptal ettiği konuşulsa da özel iPhone 2027 yılında çıkacağı belirtildi.
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Apple, eylüldeki etkinliğe hazırlanırken, 20'nci yıla özel iPhone'u da geliştiriyor. Telefonun özel bir cam tasarıma sahip olacağı ve normal iPhone'lardan ayrılacağı söyleniyor. Bu özel iPhone'da kavisli köşelere sahip cam çerçevenin yer alacağı ortaya çıkmıştı. iPhone'un hem ön hem de arka tarafında cam materyal kullanılacak.

Daha önce iptal edildiğine yönelik iddialar ortaya çıksa da Bloomberg tarafından rapora dayandırılarak yalanlanan bu iddia, telefonun 2027 yılında çıkacağına işaret etti.

Telefonla ilgili ortaya çıkan bilgiler ise sürekli değişiyor.

Bunun sebebi telefonun tasarımı ve kullanılacak materyallerin sürekli güncellenmesi oluyor. Her ne kadar tasarımı ve diğer donanımları hazır olsa da bazen seri üretimde sorunlar yaşanabiliyor bazen de donanımsal tedarik sorunları Apple'ın karşısına çıkıyor. Haliyle özel tasarımlı iPhone'un nasıl olacağı henüz belirsiz. 

Telefonla ilgili kaynakların ortaklaştığı konu ise tasarımında cam kullanılacağı. Köşelerinden kavisli olacak bu iPhone, çok daha premium bir his sunacak.

İlgili Konular: #iphone #apple

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