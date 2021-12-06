CEO, Zoom görüşmesi sırasında 900 çalışanını işten çıkardı
ABD'li Better.com'un CEO'su Vishal Garg, 900 çalışanın işten çıkarıldığını, Zoom üzerinden yaptığı bir seminerde bildirdi.
Mortgage şirketi Better.com'un CEO'su Vishal Garg, çalışanlarının yüzde 9'una işten çıkarıldıklarını Zoom üzerinden yapılan bir seminerde bildirdi.
T24'ün aktardığına göre Garg, Zoom'da, "Eğer bu konuşmadaysanız işten çıkarılan şanssız grubun bir parçasısınız. İş akdinize bugün itibariyle son verilmiştir" dedi.
Garg, daha sonra işten çıkardığı 900 çalışana tazminat için insan kaynakları ile temasa geçebileceklerini söyledi.
CEO, Noel Bayramı'ndan kısa süre önce yapılan işten çıkarmaların arkasında "piyasa etkinliği, performans ve verimlilik" olduğunu söyledi. Garg, aynı zamanda işten çıkarılan kişilerin "verimsiz olarak" mesai arkadaşlarından "çaldığını" iddia etti.
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