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Çeşme damla sakızı uluslararası üne kavuşuyor

Çeşme damla sakızı uluslararası üne kavuşuyor

4.09.2026 20:52:00
Güncellenme:
İHA
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Çeşme damla sakızı uluslararası üne kavuşuyor

Çeşmeli sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu, Çeşme’den alınan sakız ağacı (Pistacia lentiscus) reçinesi üzerinde gerçekleştirilen bilimsel bir çalışmanın uluslararası yayın kuruluşu Taylor & Francis bünyesinde yayımlandığını duyurdu. Tütüncüoğlu, coğrafi işaretli Çeşme Damla Sakızı numuneleriyle gerçekleştirilen çalışmanın, sakız ağacının bilimsel ve sağlık açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
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Çeşme’de yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülen sakız ağacı ve coğrafi işaretli Çeşme Damla Sakızı, uluslararası bilim dünyasında da araştırmalara konu olmaya devam ediyor.

Çeşmeli sakız üreticilerinden Hasan Ege Tütüncüoğlu yaptığı açıklamada, Çeşme’den alınan Pistacia lentiscus (sakız ağacı) reçinesinin bileşenlerinin antioksidan aktivite üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel bir makalenin Taylor & Francis bünyesindeki uluslararası bilimsel yayında yayınlandığını açıkladı.

Çeşme’den alınan numuneler incelendi

Çalışmada coğrafi işaretli Çeşme Damla Sakızı numunelerinin kullanıldığını belirten Tütüncüoğlu, araştırmada emeği geçen Prof. Dr. Erol Erçağ, Prof. Dr. Durişehvar Ünal, Prof. Dr. Jülide Hızal ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Tütüncüoğlu, bilimsel çalışmanın Çeşme’de yeniden canlandırılan sakız ağaçlandırma çalışmalarının önemini de ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Coğrafi İşaretli Çeşme Damla Sakızı numuneleri ile yapılan bu çalışma, Çeşme’de tekrar hayata geçirdiğimiz sakız ağaçlandırma çalışmalarımızın gelecekte memleketimiz ve insan sağlığı için ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha göstermiştir.

"Sakız Ağacım Çeşme" projesinin yalnızca yeni sakız ağaçlarının toprakla buluşturulmasını amaçlamadığını vurgulayan Tütüncüoğlu, projenin Çeşme’nin kültürel mirasının korunması ve bilimsel araştırmalara kaynak oluşturması açısından da önemli olduğunu kaydetti. Tütüncüoğlu, "Sakız Ağacım Çeşme Projesi, kültürel mirasımıza sahip çıktığı kadar gelecek nesillere aktarılacak bilimsel çalışmalara da destek vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #damla sakızı

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