ChatGPT içindeki reklamlar Türkiye'deki kullanıcılara da açıldı

OpenAI, ChatGPT içine reklamları ağustos ayında yerleştirmeye başlamıştı. İlk etapta 31 farklı Avrupa ülkesinde gösterilen bu reklamlar artık Türkiye'deki kullanıcıların da karşısına çıkıyor. Platformu herhangi bir ücret ödemeden kullanıcıların karşısına çıkan bu reklamlar doğrudan sohbet yanıtlarında yer alıyor.

OpenAI, ChatGPT odaklı reklamcılık çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan son duyuraya göre 'Sponsored Agents' kullanıcılara daha derinlemesine bilgi seçeneği sunacak. Kullanıcılar sohbette gördükleri reklamlardan sonra ChatGPT'de işletme sponsorluğundaki bir temsilciyle açıkça etiketlenmiş bir görüşme başlatmayı seçebilecekler. Kullanıcılar bu noktadan sonra kendisi için önemli olan konuları açıklayabilir, ek sorular sorabilir ve bir sonraki adımı atmaya hazır olduğunda işletmenin internet sitesine giden bağlantıya tıklayabilir.