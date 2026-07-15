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ChatGPT'nin yapay zeka odaklı yeni modeli 9 milyon aktif kullanıcıya yaklaştı

ChatGPT'nin yapay zeka odaklı yeni modeli 9 milyon aktif kullanıcıya yaklaştı

15.07.2026 21:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ChatGPT'nin yapay zeka odaklı yeni modeli 9 milyon aktif kullanıcıya yaklaştı

Yapılan açıklamada OpenAI'ın kodlama odaklı hizmeti Codex ile ChatGPT Work, yakında 9 milyon aktif kullanıcıya ulaşacak.

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OpenAI, farklı alanda kullanılması adına farklı yapay zeka modelleri sunuyor. Kısa bir süre önce kodlama ajanı olarak piyasaya sürülen Codex ile ChatGPT Work için yapılan açıklamaya göre aktif kullanıcı sayısı 9 milyona ulaşmak üzere. Kullanıcılar kodlama odaklı işleri için bu ajanı kullanıyor ve daha önce 14 Temmuz'da 8 milyon kullanıcıya ulaştığı duyurulmuştu. 

Günbegün artan kullanıcı sayısının en büyük sebebi ise kısa bir önce sunulan GPT-5.6 Sol'un başarılı sonuçlar sunuyor olması. Bu model rakip şirketlerin servislerinden kullanıcı çekiyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #kodlama #ChatGPT #OpenAI

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