ChatGPT'nin yapay zeka odaklı yeni modeli 9 milyon aktif kullanıcıya yaklaştı

OpenAI, farklı alanda kullanılması adına farklı yapay zeka modelleri sunuyor. Kısa bir süre önce kodlama ajanı olarak piyasaya sürülen Codex ile ChatGPT Work için yapılan açıklamaya göre aktif kullanıcı sayısı 9 milyona ulaşmak üzere. Kullanıcılar kodlama odaklı işleri için bu ajanı kullanıyor ve daha önce 14 Temmuz'da 8 milyon kullanıcıya ulaştığı duyurulmuştu.

Günbegün artan kullanıcı sayısının en büyük sebebi ise kısa bir önce sunulan GPT-5.6 Sol'un başarılı sonuçlar sunuyor olması. Bu model rakip şirketlerin servislerinden kullanıcı çekiyor.