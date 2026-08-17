ChatGPT'ye yeni ekleme; bilgisayardaki kullanıcı aktivitesini takip edecek

ChatGPT'ye eklenen her yeni özellik kullanıcılar tarafında tartışmaya neden oluyor. Bazı kullanıcıların beğendiği bazılarının ise beğenmediği özelliklerden biri de bilgisayardaki etkinliği takip edebilen ChatGPT özelliği oldu.

Yeni özellik, kullanıcıların bilgisayardaki aktivitelerini takip edecek ya da geçmişteki etkinliğini hatırlayacak. Bu sayede algoritma kullanıcı alışkanlıklarını öğrenecek ve görev ya da otomasyon için kullanıcı odaklı otomasyon önerileri sunabilecek.

Yeni özellik her kullanıcı için değil, şu anda macOS için ChatGPT masaüstü uygulamasına eklendi. Temelde kullanıcıların bilgisayardaki etkinliklerini zaman çizelgesine dönüştüren Computer History, topladığı verileri ChatGPT ve Codex’in daha sonra referans alabileceği bir geçmiş oluşturmak için kullanıyor.

Özellik, isteğe bağlı olarak açılabiliyor ya da belirli uygulamalar ya da internet siteleri seçilerek bu takibin dışında bırakılıyor.

Computer History aynı zamanda Windows kullanıcıları için tanıdık olan 'Recall'a benziyor olmasıyla da dikkat çekiyor. Hatırlatmak gerekirse Windows 11 için geliştirilen Recall özelliği, kullanıcının bilgisayarında gerçekleştirdiği işlemleri daha sonra bulabilmek amacıyla ekran görüntüsü kaydetmesine odaklanıyordu.

Öte yandan ChatGPT'deki özellikte bir kayıt sistemi yok, özellikte kullanıcının bilgisayarında gerçekleştirdiği eylemlerin, etkinlik olarak takip edilmesi söz konusu.